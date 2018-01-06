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Başkan Tuna Açıkladı! Ankaralılara Bir Güzel Haber Daha!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankaralıların sosyal medya üzerinden yaptığı şikayetler ve talepleri dikkatle takip etmeye ve bunlara yönelik çözüm üretmeye devam ediyor.

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Başkan Tuna Açıkladı! Ankaralılara Bir Güzel Haber Daha!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankaralıların sosyal medya üzerinden yaptığı şikayetler ve talepleri dikkatle takip etmeye ve bunlara yönelik çözüm üretmeye devam ediyor.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:37
Başkan Tuna Açıkladı! Ankaralılara Bir Güzel Haber Daha!

Başkan Tuna Açıkladı! Ankaralılara Bir Güzel Haber Daha!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankaralıların sosyal medya üzerinden yaptığı şikayetler ve talepleri dikkatle takip etmeye ve bunlara yönelik çözüm üretmeye devam ediyor.

Ankaralıların uzun süredir beklediği 24 saat ulaşım imkanını geçtiğimiz haftalarda sunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ otogarındaki ücretsiz otopark süresini de gelen talepler doğrultusunda güncelledi. Konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden açıklama yapan Mustafa Tuna, "Gerek sosyal medyadan gerekse istişarelerimiz sırasında AŞTİ’deki ücretsiz otoparkın süresi konusunda şikayetler alıyorduk. AŞTİ’de ücretsiz otoparkın süresini 25 dk’dan 50 dk’ya çıkardık. Umarız bu şekliyle vatandaşlarımız daha memnun olur. Hayırlı olsun."  dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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