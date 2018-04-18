Başbakanlık'tan Açıklama Geldi! Muhtarlık Seçimleri Ne Zaman Yapılacak?

Başbakan Binali Yıldırım'ın bu akşamki açıklaması içerisinde yer alan muhtarlık seçimlerinin de 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerle birlikte gerçekleşeceğine yönelik ifadeyle ilgili yeni bir açıklama daha yapıldı.

Başbakanlık'tan yapılan resmi açıklamada, söz konusu açıklamanın sehven yapıldığı, Muhtarlık seçimlerinin yerel seçimlerle birlikte yapılacağı belirtildi. Başbakanlık Açıklamasında, " Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, bu akşam Çankaya Köşkünde yaptığı basın açıklamasında; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde muhtarlık seçimlerinin de yapılacağını sehven ifade etmişlerdir.Muhtarlık seçimleri, yerel seçimlerle birlikte yapılacaktır" denildi.

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