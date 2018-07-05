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Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu.

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Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:34
Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu. Burada bedelli askerlikle ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Başbakan Yıldırım, yeni hükümetin ilk işlerinden birisinin bedelli askerlik konusunu gündeme almak olacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım, "Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak.Sıkıntı, ülkemizin en büyük kaynağı olan, enerjisiyle, heyecanıyla bu gençlerimizin önündeki belirsizliği ortadan kaldırmak. Yapmamız gereken bu. O yüzden Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, hükümet bu konuyu birlikte ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek mutlaka.Getirilecek çözüm daha kapsamlı, yapısal bir çözüm. Kalıcı olması lazım. O zaten başladı. Özellikle geçtiğimiz yıllarda başladı ve 15 Temmuz'dan sonra da hızlandı. O bakımdan güvenlik zafiyeti, savunma zafiyeti söz konusu değil." dedi.

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Son Güncelleme: 05.07.2018 14:35
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