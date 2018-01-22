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Başbakan Yıldırım:"Tek Bir Terörist Kalmayana Kadar Devam Edecek"

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da medya kuruluşu sahipleriyle bir araya geldi. Burada gündemdeki Afrin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin konuşan Yıldırım, teröre karşı medyada milli birlik oluşturulması gerektiğini söyledi.

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Başbakan Yıldırım:"Tek Bir Terörist Kalmayana Kadar Devam Edecek"

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da medya kuruluşu sahipleriyle bir araya geldi. Burada gündemdeki Afrin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin konuşan Yıldırım, teröre karşı medyada milli birlik oluşturulması gerektiğini söyledi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 09:34
Başbakan Yıldırım:"Tek Bir Terörist Kalmayana Kadar Devam Edecek"

Başbakan Yıldırım:"PYD'ye Destek Verenler Hedefimiz Olacaktır"

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da medya kuruluşu sahipleriyle bir araya geldi. Burada gündemdeki Afrin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin konuşan Yıldırım, teröre karşı medyada milli birlik oluşturulması gerektiğini söyledi.  

Yıldırım, "Ülkemize düşmanlık edenlerin hevesini kursağında bırakacağız. Bunu Çanakkale'de yaptık, Kurtuluş Savaşı'nda yaptık, 15 Temmuz'da yaptık. Afrin'de de bunu yaparız hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Güney sınırlarımızın güvenliği için Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı operasyonu da devam edecektir. Sonuç alıncaya kadar.

Bir tane PKK'lı, DEAŞ'lı terörist kalmayıncaya kadar devam edecek. Bizim ne Suriye'nin ne de bir başka ülkenin bir karış toprağında gözümüz yok. Ülkemize yönelen açık terör tehdidini yok etmek için oralardayız. Meşru müdafaa hakkımızın ne olduğunu, nasıl kullanacağımızı çok iyi biliyoruz. Amerika'nın Suriye'deki uygulamaları maalesef müttefiklik ruhuna aykırıdır.

Bir yandan teröre karşı birlikte mücadele edelim diyeceksiniz. Diğer yandan da binlerce teröristi güney sınırlarımızda yerleştirme gayretine gireceksiniz. Teröre karşı net, açık kararlı bir tavır alması, duruş göstermesi Amerika'nın da menfaatinedir. Türkiye'yi işgalci gösterme gayretleri var. Fırat Kalkanı'nı burada iyi bir örnek olarak alabiliriz. Fırat Kalkanı'nda burada tamamen terör hakimdi, şimdi barış hakim. 100 binden fazla insan oraya döndü. Okullar var, hastaneler var.

Eğitim, sağlık, güvenlik hizmetleri var. Şimdi üniversite kurmayı planlıyorlar. İş hayatı, ticaret başladı. Hayat normale döndü. Buradaki hayatın normale dönmesi, bizim yükümüzü azaltıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin üzerindeki göçmen baskısını kaldırıyor.Yaklaşık 8-10 bin civarında terör grubu olduğunu hesap ediyoruz. Nüfus olarak da doğrusu 450 bin ile 750 bin arasında gidip geliyor. Tabii sağlıklı bilgi vermek mümkün değil, göçler oluyor, en az yarım milyon bir nüfustan bahsedebiliriz" dedi.

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