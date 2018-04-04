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Başbakan Yıldırım: Yunanistan Rahat Durdukça Diyecek Bir Şeyimiz Yok

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonunda 2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programında konuştu.  

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Başbakan Yıldırım: Yunanistan Rahat Durdukça Diyecek Bir Şeyimiz Yok

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonunda 2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programında konuştu.  

04 Nisan 2018 Çarşamba 15:41
Başbakan Yıldırım: Yunanistan Rahat Durdukça Diyecek Bir Şeyimiz Yok

Burada Yunanistan ile son zamanlarda artan gerilime esprili bir şekilde değinen Yıldırım, Yunanistan'ın Türkiye'nin bir vilayeti kadar olduğunu hatırlatarak "Bunlar memleketin evlatlarına yüksek öğretimi layık görmeyenlerdir. Olabildiğince bütün gençlerimiz üniversiteye erişebilmeli. Şu anda dünyaya üniversiteye erişme bakımından ikinci sıradayız. Birincisi Yunanistan. Bana verilen bilgiye göre, YÖK Başkanı’nın yalancısıyım. Yunanistan’ı saymayın… Bir vilayetimiz kadar ülke yani. İstanbul’dan biraz küçük. Ama komşumuz. Rahat durduğu müddetçe bizim diyeceğimiz bir şey yok. Ondan sonra da aman burası rahat dönmeyeyim demeyin. Böyle olursa külahları değişiriz. İdealinizden, hedefinizden, ülke sevdasından asla hiçbir eksilme olmasın. Mutlaka dönüp bildiğinizi öğrendiğinizi gelecek kuşaklara, ülkenizin gelecek hedeflerine aktaracaksınız. Bunu hepinizin yapacağından yüzde 100 eminim." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerdeki öğrenci sayılarına da değinen Başbakan Yıldırım, kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayılardan fazla olmasını hatırlatarak, erkeklerin biraz daha gayret göstermesi gerektiğini söyledi. Başarı da da kız öğrencilerin daha yüksek olduğunu belirten Yıldırım, "Öğretim üyesi bakımından da durum farklı değil. Bayan öğretim üyesi sayısı, erkek öğretim üyesi sayısından fazla. Üniversiteleri bayanlar teslim almış, hayırlı uğurlu olsun. Kızlarımızın, hanımlarımızın elinin değdiği yer çok daha güzel olur. Bundan ancak ve ancak mutluluk duyarız. Öğretmen sayısı 1 milyonu aştı. Askerimizin sayısının neredeyse 1,5 katı. Bir ilde üniversite varsa o ilin kendi içinde ekosistemi oluşuyor. Düşünün Erzincan 30 bine yakın öğrencisi var, şehir merkezinin nüfusu 85 bin. Şehre getireceği ekonomik katkının ne olacağını hesap edin. Bazıları ah vah diyor, üniversitenin havası var, artırırsanız" dedi.

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