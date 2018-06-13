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Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bayburt'da düzenlenen mitingde konuştu. Terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, hedefin Kandil olduğunu , terör örgütünün kökünün kurutulana kadar kahraman ordunun durmayacağını söyledi.

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Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bayburt'da düzenlenen mitingde konuştu. Terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, hedefin Kandil olduğunu , terör örgütünün kökünün kurutulana kadar kahraman ordunun durmayacağını söyledi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 14:22
Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bayburt'da düzenlenen mitingde konuştu. Terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, hedefin Kandil olduğunu , terör örgütünün kökünün kurutulana kadar kahraman ordunun durmayacağını söyledi.

Bayburt ve Gümüşhane'nin ortak havalimanı temelinin atıldığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, konuşmasına 'Hayırlı olsun' diyerek başladı. Ovit tünellerinin de açılacağını vurgulayan Yıldırım, "ugün 138 yıllık bir hayal olan Ovit Tünelleri açılıyor. İkisinin toplam uzunluğu 28 kilometre. Türkiye 1 kilometre tünel yapamazken, 15 yılda 400 kilometre tünel yaptık. Bizim tünellerimiz 400 kilometreyi buldu ama bunların yalanlarının uzunluğu 500 kilometreyi geçti. Burada bizi geçtiler, doğrusunu söylemek lazım." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 13.06.2018 16:53
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