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Başbakan Yıldırım İntihar Teşebbüsünü Önledi

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler köprüsünde intihar teşebbüsü görünce konvoyu durdurdu. Yıldırım köprüden atlamak isteyen vatandaşı teselli etti, su içirdi ve daha sonra makam aracına bindirerek derdini dinledi.

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Başbakan Yıldırım İntihar Teşebbüsünü Önledi

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler köprüsünde intihar teşebbüsü görünce konvoyu durdurdu. Yıldırım köprüden atlamak isteyen vatandaşı teselli etti, su içirdi ve daha sonra makam aracına bindirerek derdini dinledi.

08 Temmuz 2018 Pazar 09:55
Başbakan Yıldırım İntihar Teşebbüsünü Önledi

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler köprüsünde intihar teşebbüsü görünce konvoyu durdurdu. Yıldırım köprüden atlamak isteyen vatandaşı teselli etti, su içirdi ve daha sonra makam aracına bindirerek derdini dinledi.

15 Temmuz şehitler köprüsü, dün akşam saatlerinde intihar girişimine sahne oldu. Tuzla'daki konutundan çıkan Başbakan Yıldırım, Avrupa Yakası'na geçerken intihar olayını gördü ve konvoyunu durdurarak köprüden atlamaya çalışan vatandaşın yanına gitti. Başbakan'ı gören T.T. isimli vatandaş, intihardan vazgeçti. Yıldırım, korumalarının yardımıyla korkuluklardan alınan vatandaşı teselli etmeye çalıştı, sarıldı ve su içirdi. Ailesiyle sorunları olduğu öğrenilen vatandaşı teselli eden aracına bindiren Yıldırım, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızının nikah törenine T.T. ile gitti.

Yıldırım, makam aracında T.T.'ye" Bir daha böyle şeyler aklına getirme? Hiçbir şey insanın hayatına son vermek için sebep olamaz. Herkesin bunalıma girdiği günler olmuştur. Böyle bir durumda yapılması gereken şey; Allah’a sığınmak ve sabretmek. Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır, her darlığın sonunda bir ferahlık vardır. Cenab-ı Hak’tan asla umudumuzu kesmememiz lazım. Allah nasip etti; seninle böyle karşılaşmamızı vesile etti ve işi tatlıya bağladık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak, canını sıkma" dedi. 

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