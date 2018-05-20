Başbakan Yıldırım Diyarbakır'da Konuştu: Bizim Kaderimiz, Tasamız Aynı

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'da vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Yıldırım, İsrail'in filistinli müslümanlara yönelik uyguladığı soykırım politikasına değindi.

Yıldırım, "Ey mukaddesat bilmeyen, ey peygamber hatırası dinlemeyen zalimler, biliniz ki zulümle abat olunmaz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin her zeminde Kudüs'deki mazlum insanları koruyacağını söyleyen Yıldırım, "Bütün vatandaşlarımızın hukukunu koruduk, koruyacağız. Türkiye her zeminde Kudüs'ü de mazlum kardeşlerimizi de savunmaya devam edecek. Hiçbir şeytani örgüt bu ülkenin analarına bir daha gözyaşı döktüremeyecek. Hiçbir şeytani şebeke bu ülkenin çocuklarını dağa çıkaramayacak. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sımsıkı sahip çıkacağız.Gençlerimiz dağa değil 2023-2050 hedeflrine doğru bakacaklar. Gençlerimizn hayallerini, geleceklerini terör örgütleri çalamayacak. Onların oyununa gelmeyeceğiz.

Bizim kaderimiz aynı, tasamız aynı, geleceğimiz, mutluluğumuz aynı. Biz aynı peygamberin ümmetiyıiz" şeklinde konuştu.

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