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Başbakan Yıldırım'dan Son Dakika Açıklamaları (Bedelli Askerlik, Uyuşturucu ile Mücadele, Beşiktaş Belediyesi)

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım, gaztetecilerden gelen bedelli askerlik sorusunu da yanıtladı.

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Başbakan Yıldırım'dan Son Dakika Açıklamaları (Bedelli Askerlik, Uyuşturucu ile Mücadele, Beşiktaş Belediyesi)

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım, gaztetecilerden gelen bedelli askerlik sorusunu da yanıtladı.

05 Ocak 2018 Cuma 15:05
Başbakan Yıldırım'dan Son Dakika Açıklamaları (Bedelli Askerlik, Uyuşturucu ile Mücadele, Beşiktaş Belediyesi)

Başbakan Binali Yıldırım'dan Son Dakika Bedelli Askerlik Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım, gaztetecilerden gelen bedelli askerlik sorusunu da yanıtladı.

Bedelli askerliğin hükümetin gündeminde olmadığını belirten Yıldırım 'Şu anda gündemde değil' dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili de konuşan Yıldırım, sürecin hukuki olduğunun altını çizerek, "Bu bir hukuki süreçtir. Tabi ki kamu adına hizmet edenler, kamu gücünü kullananlar vatandaştan yetki alanlar bu yetkilerini yerli yerinde kullanmak, hizmet yaparken kamu menfaatini gözetmek durumundalar. Kayırmadan, görevi kötüye kullanmadan, memleket, millet adına iş yapan, hizmet adına iş yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz. Herhangi bir sıkıntı da yaşamaz. Yanlış yapanlar varsa bunların da hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet doğaldır." dedi.  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu satıcılarıyla ilgili açıklamalarını da değerlendiren Yıldırım, çocuklarımızı zehirleyenlerin her zaman üstüne gidileceğini bu kararlılıktan dönülmeyeceğini vurgulayarak, "Bilinmesi gerekir ki hayıflanarak yani bu işin ne kadar alçakça bir iş olduğunu, bu işin içinde olan çocuklarımızı zehirleyenlerin hiçbir müsamaha göstermeden en şiddetli şekilde üzerilerine gidilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştır. Bu amaçla yaptığı bu açıklama tarzı, belki yanlış anlaşılmalara mahal vermiş olabilir. Şunu açıklıkla söyleyeyim; ister İçişleri Bakanı olun isten Başbakan olun ister sade bir vatandaş olun, hiç kimse hukukun üstünde değildir, ceza da olacaksa hukuk içerisinde herkes karşılığını görecektir. Mesele bundan ibarettir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaBeşiktaş BelediyesiBedelli Askerlik
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Ertugrul 1 saat önce

bedelli askerlik yoksa size oy da yok. bundan sonra size oy vermeyeceğim.

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