Başbakan Yıldırım'dan İnce'ye 'Yerli Otomobil' Cevabı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Isparta mitinginde konuştu. Burada CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli otomobil çıkışına değinen Başbakan, yerli otomobilin ilkellik olarak görülemeyeceğini, asıl ilkel olanların bu projeyi eleştirenler olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Yerli otomobil yapmak ilkelliktir diyorlar ilkel olan sizsiniz... İşleri güçleri yıkmak.Başka ne diyorlar Kanal İstanbul'u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe evet dediniz. Bunlara kalsa 16 yıldır Türkiye'de yapılan dev eserler, tüneller, yollar, hastaneleri balyozla yok edecekler. Bunların derdi ne biliyor musunuz kardeşlerim; AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan... Onlar olmasın da kim olursa olsun." dedi. Başbakan Binali Yıldırım, seçimlere ilişkin de 'Vesayetçilere kumpasçılara işi bırakmayacağız' dedi. Yıldırım, "Bu seçimin bir özelliği var 24 Haziran seçimlerinde ilk defa sandıkta ülkeyi kim yönetecek ona siz karar vereceksiniz. Meclis'te vekilleriniz kim olacak ona siz karar vereceksiniz. Vesayetçilere, kumpasçılara işi bırakmayacağız. İkinci özelliği, 24 Haziran seçimleri, Türkiye'nin 100. Kuruluş yıl dönümüne götürecek kadroları belirleyecek.24 Haziran'da vereceğiniz kararla zaman zaman demokrasimize yapılan müdahaleleri, darbeleri artık bir daha görmemek üzere tarihin çöplüğüne atmaya hazır mısın Isparta? 24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynana oyunları, kirli tuzakları boşa çıkarmaya var mısın Isparta?24 Haziran'da erdem, irade ve cesaretle bir kez daha milletin adımını, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye sahip çıkacak mısın Isparta? Vakit geldi Isparta! Şimdi vakit Isparta vaktidir. Şimdi vakit Türkiye vaktidir." dedi.