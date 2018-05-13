Başbakan Yıldırım: Bize Bizden Başka Dost Yok

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da Gençlik ve Doğa festivalinde konuştu.

Türkiye'nin geleceğinde gençlerin önemine dikkat çeken Yıldırım, öfkeyle zaman kaybedilmemesi gerektiğini, Türkiye'deki herkesin inancı ne olursa olsun bu aziz vatanın vatandaşları olduğunu söyledi. Yıldırım, "Bize bizden başka dost yok. Dünyada bizim dostumuz yine biz kendimizdir. Bunu Afrin'de gördük, bunu Cerablus'ta gördük, bunu El Bab'da gördük, bunu Gabar'da gördük, Dağlıca'da gördük. Bizim hayalimizde ülkesi demokrasisi daha da gelişmiş, milli geliri daha da artmış, küresel değerlerle bütünleşmiş bir Türkiye var. Bütün gayretimiz geçmişin yanlışlarına düşmeden gelecek yolculuğumuza yürümek. Sizlerin kanı bizimkinden daha hızlı akıyor. Gençlik bu demek. Sizin heyecanınız, sizin enerjiniz bizim tecrübemizle birleştiğinde bizi tutana aşk olsun. Gençler duygularımıza yenilmeyelim. Gece demeden, gündüz demeden dolaşıyoruz." dedi.

Türkiye'nin son 10 yıl içerisinde büyük projeler yaptığını , Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. havalimanı, Marmaray, İstanbul-Ankara hızlı treni gibi bir çok projenin olduğunu söyleyen Yıldırım, Türkiye'nin kısa sürede üç buçuk kat büyüdüğünü söyledi.

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