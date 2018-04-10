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Başbakan Yıldırım: Birinci ve Değişmez Gündem Maddemiz Fetullahçı Terör Örgütüdür

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde TİKA koordinatörleriyle bir araya geldi.

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Başbakan Yıldırım: Birinci ve Değişmez Gündem Maddemiz Fetullahçı Terör Örgütüdür

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde TİKA koordinatörleriyle bir araya geldi.

10 Nisan 2018 Salı 23:18
Başbakan Yıldırım: Birinci ve Değişmez Gündem Maddemiz Fetullahçı Terör Örgütüdür

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, TİKA koordinatörlerini Çankaya Köşkünde kabul etti.

Burada konuşan Yıldırım, Türkiye'nin başarıyla devam ettirdiği fetullahçı teröristlere yönelik mücadelenin önemli bir ayağının da yurt dışında sürdüğünü hatırlatarak, "Hain darbe girişimi sonrası FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasıyla mücadele bakımından TİKA'nın önemi çok büyüktür. Çünkü siz sahadasınız. Onlar bu ay yıldızlı bayrağa ihanet ettiler. Türkiye'yi maalesef itibarını zedelediler. Ancak siz göğsünüzdeki TİKA ve ay yıldızlı bayrakla bulunduğunuz bütün ülkelerde ülkemizin birer elçisisiniz. Aynı zamanda da bu FETÖ terör örgütüne, onların mensuplarına karşı da mücadelede çok ama çok önemli göreviniz var." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, TİKA'nın Fetullahçı teröristlerce oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı yurtdışındaki ülkelerde kamuoyunu bilgilendirme gibi bir sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, "Özellikle eğitim ve sözde sivil toplum görüntüsü altında insanları aldatan FETÖ örgütü karşısında TİKA'nın, Maarif Vakfının, Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşların yakın çalışma içerisinde koordinasyon içinde hareket ederek, o ülkede FETÖ'yü barınamaz hale getireceksiniz. Birinci ve değişmez gündem maddemiz FETÖ'dür, FETÖ ile mücadeledir. Bu örgüt, sadece Türkiye'ye zarar vermedi. Bulunduğu 160 ülkenin hepsinde, günün birinde onların başına bela olabilir. Eğer tedbir alınmazsa. Bu acı tecrübeyi yaşamış, şehit veren, gazileri olan bir ülke olarak dostlarımızı uyarmak görevimiz." dedi.

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