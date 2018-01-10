Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Başbakan Yıldırım 'Bakın Bizim Hanım da Şikayetçi'

Başbakan Binali yıldırım, 10 Ocak Gazeteciler günü dolayısıyla Başbakanlık muhabirleriyle bir araya geldi. Burada basın mensuplarıyla samimi bir sohbet geçiren Yıldırım, bir basın mensubunun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle tatil talebine espriyle yanıt verdi.

banner396

Başbakan Yıldırım 'Bakın Bizim Hanım da Şikayetçi'

Başbakan Binali yıldırım, 10 Ocak Gazeteciler günü dolayısıyla Başbakanlık muhabirleriyle bir araya geldi. Burada basın mensuplarıyla samimi bir sohbet geçiren Yıldırım, bir basın mensubunun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle tatil talebine espriyle yanıt verdi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 23:14
Başbakan Yıldırım 'Bakın Bizim Hanım da Şikayetçi'

Başbakan Yıldırım 'Bakın Bizim Hanım da Şikayetçi'

Başbakan Binali yıldırım, 10 Ocak Gazeteciler günü dolayısıyla Başbakanlık muhabirleriyle bir araya geldi. Burada basın mensuplarıyla samimi bir sohbet geçiren Yıldırım, bir basın mensubunun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle tatil talebine espriyle yanıt verdi. Binali Yıldırım, siyasilerin tatili olmadığını dolayısıyla gazetecilerin de tatili olmadığını, aynı kaderi paylaştıklarını söyledi. Yıldırım "Yok, diyoruz ya baştan tatil yok. Bizim hanım da şikayetçi. Senin tatilin yok mu, yıllık izinin yok mu, o da bana ara sıra soruyor ama ne yapalım yok" dedi.  

Yıldırım basın mensuplarına özel yaptığı konuşmada, "Gazeteciler, muhabirler, kameramanlar, kısaca toplumun bilgilendirenler güncel olarak memlekette neler oluyor, dünyada neler oluyor, bunu en hızlı, mümkünse en doğru şekilde aktaran sizlerin hakkını, hukukunu korumak sadece çalıştığınız basın kuruluşlarının, medya kuruluşlarının görevi değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin de görevidir. O bakımdan hak ve hukuklarının hem korunması hem de ileriye taşınması bakımından biz hükümet olarak son 15 yılda elimizden gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız en başta milletimizi meydanlara davet ederek bu alçak girişime karşı durmaya davet etmiş ama o gece hükümetimizin kararlı duruşu yanı sıra yargı mensupları, savcılarımız, vatanını, milletini, bayrağını seven polis, jandarma, asker tabii en önemli de medya ve basın kuruluşları. O gece medya ve basın kuruluşları herhangi bir telkin almadan, herhangi bir yönlendirme ve baskıya tabi olmadan memleketin geleceği, demokrasisi, bağımsızlığı yönünde adeta durumdan vazife çıkararak bu alçak girişime karşı vatandaşı cesaretlendirmiş ve bu darbenin bastırılmasında çok önemli bir görev ifa etmiştir. Bu çalışmada siz varsınız, en büyük emek sizlerindir, basın emekçilerinindir. O gece tehlike, can korkusu diye bir şey düşünmeden gece boyunca devam eden 16 Temmuz'da da bu faaliyetlerinizi sürdürdünüz. Bizimle yakın çalışma içinde olmaya devam ettiniz. İnşallah hep beraber daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir gelecek için milletimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gününüz kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımYıldırım Gazeteciler Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevgilisini Kendisini Aldatırken Yakaladı! İntikam Şekli Tepkilere Neden Oldu
Sevgilisini Kendisini Aldatırken Yakaladı! İntikam Şekli Tepkilere Neden Oldu
Başakşehir'de Velileri Ayaklandıran İddia 'Falçatayı Çekip, Ben Psikopatım...'
Başakşehir'de Velileri Ayaklandıran İddia 'Falçatayı Çekip, Ben Psikopatım...'
Hayvanlara İşkence Edenlere Hapis Cezası Verilecek
Hayvanlara İşkence Edenlere Hapis Cezası Verilecek

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim