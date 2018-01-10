Başbakan Yıldırım 'Bakın Bizim Hanım da Şikayetçi'

Başbakan Binali yıldırım, 10 Ocak Gazeteciler günü dolayısıyla Başbakanlık muhabirleriyle bir araya geldi. Burada basın mensuplarıyla samimi bir sohbet geçiren Yıldırım, bir basın mensubunun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle tatil talebine espriyle yanıt verdi. Binali Yıldırım, siyasilerin tatili olmadığını dolayısıyla gazetecilerin de tatili olmadığını, aynı kaderi paylaştıklarını söyledi. Yıldırım "Yok, diyoruz ya baştan tatil yok. Bizim hanım da şikayetçi. Senin tatilin yok mu, yıllık izinin yok mu, o da bana ara sıra soruyor ama ne yapalım yok" dedi.

Yıldırım basın mensuplarına özel yaptığı konuşmada, "Gazeteciler, muhabirler, kameramanlar, kısaca toplumun bilgilendirenler güncel olarak memlekette neler oluyor, dünyada neler oluyor, bunu en hızlı, mümkünse en doğru şekilde aktaran sizlerin hakkını, hukukunu korumak sadece çalıştığınız basın kuruluşlarının, medya kuruluşlarının görevi değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin de görevidir. O bakımdan hak ve hukuklarının hem korunması hem de ileriye taşınması bakımından biz hükümet olarak son 15 yılda elimizden gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız en başta milletimizi meydanlara davet ederek bu alçak girişime karşı durmaya davet etmiş ama o gece hükümetimizin kararlı duruşu yanı sıra yargı mensupları, savcılarımız, vatanını, milletini, bayrağını seven polis, jandarma, asker tabii en önemli de medya ve basın kuruluşları. O gece medya ve basın kuruluşları herhangi bir telkin almadan, herhangi bir yönlendirme ve baskıya tabi olmadan memleketin geleceği, demokrasisi, bağımsızlığı yönünde adeta durumdan vazife çıkararak bu alçak girişime karşı vatandaşı cesaretlendirmiş ve bu darbenin bastırılmasında çok önemli bir görev ifa etmiştir. Bu çalışmada siz varsınız, en büyük emek sizlerindir, basın emekçilerinindir. O gece tehlike, can korkusu diye bir şey düşünmeden gece boyunca devam eden 16 Temmuz'da da bu faaliyetlerinizi sürdürdünüz. Bizimle yakın çalışma içinde olmaya devam ettiniz. İnşallah hep beraber daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir gelecek için milletimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gününüz kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun" dedi.

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