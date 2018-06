Başbakan Yıldırım: Atatürk'ün Partisi Teröre Destek Verenden Medet Umuyor

Uşak Mitinginde konuşan AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Yıldırım, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye çok sert sözlerle yüklendi.

Yıldırım, "Muharrem İnce koşa koşa Edirne'ye gitti. Biz de zannettik ki Edirnelileri özlemiş. Ama doğru Edirne Cezaevi'ne gitti. Selahattin Demirtaş'ın yanına gitti. Ey CHP ey koca CHP Atatürk'ün partisi teröre destek verenden medet umuyor. Yakışır mı bu CHP'ye? Bu konu çok önemli. Türkiye'nin beka meselesi olan bir işte bile dik duruş ortaya koyamayanlara hak ettikleri cevabı sandıkta CHP'li kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum.'Külliye'yi yıkacağım' diyor. Milletin gücü seni yıkar Külliye'yi yıktırmaz. Şimdi Kandil'e ilerliyoruz. Yurt içinde terörü etkisiz hale getirdik, şimdi peşlerindeyiz.

Nereye giderse gitsinler, kahraman Mehmetçiklerimiz sınır ötesinde büyük destan yazıyor. Teröristlerin oradaki inlerini de başlarına geçireceğiz. Büyük laflar konuşanlar Afrin'i hatırlasın, El-Bab'ı hatırlasın. Şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını tek tek soracağız.Bugün büyüme rakamları açıklandı. İlk 4 ayda Türkiye yine rekor yaptı yüzde 7,4 büyüdü. Muhalefet dışarıdakilere Türkiye'yi şikayet ediyor. Diyor ki Türkiye güvenli değil yani Türkiye'ye gitmeyin. Turizm gelişmesin. Ama o söyledikçe dışarıdakilerle inatla Türkiye'ye geliyor. Bugün 2018'in ilk 4 ayında geçen sene gelen turist sayısının yüzde 50 fazlası geldi. Ey Kılıçdaroğlu sen istediğin kadar söyle. Bayram tatili dolayısıyla otellerin tamamı dolu." şeklinde konuştu.

Emeklilere verilen ikramiyelerle ilgili konuştu, "Emeklilerimize her bayram öncesi bin lira vereceğiz dedik, hayırlı uğurlu olsun. Emeklilerimiz her şeyin daha iyisine, güzeline layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar çabaladılar, genç ömürlerinde ürettiler ama onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar, 'yok bin lira verilmiyormuş, yok 750, 500 lira veriliyormuş.' Yalan, dolan, bunlarda her şey var." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA