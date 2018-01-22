Başbakan Yardımcısı'ndan Zeytin Dalı Harekatı Açıklaması :"Ekonomiye Etkisi Sınırlı"

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Afrin Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili ortaya atılan 'ekonomiye etkileri olacak' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, etkisinin çok sınırlı olduğunu, mali alanın çok olduğunu söyledi.

Önümüzdeki günlerde hem mali disiplinin korunacağını hem de reformlar yapılacağını söyleyen Şimşek, "Piyasalara mesajım bunun bütçeye ekonomiye etkisi son derece sınırlı; bütçemiz güçlü mali alanımız çok Önümüzdeki dönemde hem mali disiplini koruyacağız, hem de reform yapacağız" dedi. Şimşek, ayrıca KGF ile ilgili konuştu. KGF kredilerinde şimdiye kadar yüzde 7'e kadar kaybın devlet tarafından karşılanacağının sözünün verildiğini fakat bu oranın yüzde birin altında kaldığını söyledi.

Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin makroekonomik öncelikleri var, cari açığı daha sürdürülebilir tutmak adına ihtiyaç duyulan yatırımları önceliklendiriyoruz. KGF yeni protokol ile 55 milyar TL'lik kısmı kapsayacak; 50 milyar TL'si yeni kefalet, 5 milyar TL'si geri dönüşlerden oluşacak.Geri dönüşlere ilişkin yılın kalanında tekrar kullandırma yapacağız. 55 milyar TL'nin 25 milyar TL'si imalat sanayi 15 milyar TL'si ihracatçılara kullandırılacak. Yeni kefaletin 2/3'ünü üretene yatırıma tahsis ettik geri kalan işletme sermayesi olacak. (Afrin operasyonu konusunda) piyasalara mesajım bunun bütçeye ekonomiye etkisi son derece sınırlı; bütçemiz güçlü mali alanımız çok. Önümüzdeki dönemde hem mali disiplini koruyacağız, hem de reform yapacağız." dedi.

KAYNAK: CNNTÜRK

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