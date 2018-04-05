Başbakan Yardımcısından OHAL Açıklaması!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, OHAL'in uzatılmasına ihtiyacın olduğunu yeniden uzatılabileceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, an itibariyle OHAL'in ihtiyaç olduğunu TBMM'de kabul görülmesi halinde OHAL'in tekrar uzatılabileceğini söyledi.

CHP LİDERİNE YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Zeytin Dalı Harekatına moral için giden Erdoğan'a yönelik 'Kamuflaş' eleştirisi üzerinden cevap veren Hükümet Sözcüsü, "Beklerdim ki Kılıçdaroğlu da Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçik'e destek versin." dedi.

SURİYEDE MEZHEP ESASLI BİR DEĞİŞİME İZİN VERMEZ, RIZA GÖSTERMEYİZ

Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bozdağ,"Suriye'de sadece askeri yöntemlerle çözüm ortaya koymanın imkanı yok. Cenevre süreci kilitlendi kaldı. Bu görüşmeler Cenevre sürecine de yeni bir ivme katacak. Türkiye'nin de Rusya'nın da İran'ın da yol haritasını ortaya koydu, yayınlanan bildirge. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunacaktır. Suriye'yi bölme hayali görenlere karşı çok net bir duruş ortaya koyuldu. Bu hesabı yapanlar sadece terör örgütleri değil. Onları partner yapanlara da mesaj. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine izin vermeyiz, bölünmesine rıza göstermeyiz." ifadelerini kullandı.

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