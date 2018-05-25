Başbakan Yardımcısı Şimşek: OHAL Yatırımları Etkiliyor Fakat...

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, OHAL'in yatırımları etkilediğini fakat Türkiye'ye OHAL'in neden geldiğinin unutulduğunu, mecburiyetten dolayı gelen OHAL üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin OHAL istemediğini söyleyen Şimşek, "OHAL olmasaydı, lira bu kadar değer kaybetmezdi' diyorlar. OHAL, yatırım gelişini etkiliyor doğru ama OHAL niye geldi? Bir mecburiyetten dolayı geldi. Türkiye çok karmaşık bir darbe girişimine sahne oldu ve terör örgütü hendek siyaseti ile işi çok yeni bir boyuta taşıdı. Parti olarak biz OHAL istemeyiz." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın bugün verdiği kararla ve döviz fiyatlarıyla ilgili de konuşan Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası geç de olsa güçlü bir adım attı ve etkili oldu. Bazen hemen akabinde piyasaların normalleşmesi bekleniyor ama öyle olmuyor. Patikaya oturması zaman alıyor. Etkisi sınırlayan dün birkaç etken oldu. Bunlardan biri Halkbank'a ilişkin asılsız iddialar. Halkbank bunu yalanladı. Halkbank'a ilişkin bir karar yok. Bunlar uydurma. Halkbank'a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haberdi. Yalan atılır ama bu kadar da olmaz. Merkez Bankası'nın spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı değildir. Merkez Bankası ne gerekiyorsa yapacaktır." dedi.

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