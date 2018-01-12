Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Başbakan Yardımcısı Işık'tan AK Parti-MHP İttifakı Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti-MHP İttifakına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Işık, milli ve yerli olanlarla bir araya gelindiğini, Türkiye'nin bölgedeki gelişmeler konusunda en yüksek söz hakkına sahip olması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

banner396

Başbakan Yardımcısı Işık'tan AK Parti-MHP İttifakı Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti-MHP İttifakına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Işık, milli ve yerli olanlarla bir araya gelindiğini, Türkiye'nin bölgedeki gelişmeler konusunda en yüksek söz hakkına sahip olması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

12 Ocak 2018 Cuma 20:13
Başbakan Yardımcısı Işık'tan AK Parti-MHP İttifakı Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Işık'tan AK Parti-MHP İttifakı Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti-MHP İttifakına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Işık, milli ve yerli olanlarla bir araya gelindiğini, Türkiye'nin bölgedeki gelişmeler konusunda en yüksek söz hakkına sahip olması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Fikri Işık, "Bu ittifak milli ve yerli olanlarla bir araya gelme, Türkiye'nin gücünü tahkim etme, içerideki yardımlaşmasını en yüksek seviyeye çıkararak bölgesel gelişmeler konusunda Türkiye'nin en fazla söz hakkı elde etmesi için yapılıyor. Bu ittifak kesinlikle milli olan tüm güçlere açıktır. Milli ve yerli olan kim varsa bu ittifakın içinde bulunabilir. Hedefimiz bu sıkıntılı süreçte Türkiye'nin duruşunun çok daha bir ve beraberlik içinde güçlü olmasını sağlamak. Bu çalışmalarımızı özellikle bölgenin bir takım hesaplara kurban gitmemesi için önemli ve elzem görüyoruz. Bölgenin aslında huzuru ve sükunu için yapılması gereken çalışmaların bir parçası olarak görüyoruz. İnanıyorum bu ittifak bizim gücümüze güç katacaktır. Bu noktada yapacağımız her çalışma bölgenin huzuruna ve gelişmesine katkı sağlayacak." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Ak PartiAk Parti MhpMhp Ak Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'de Faciadan Dönüldü! 7 Kişilik Aile Yangından Kurtarıldı
Gaziantep'de Faciadan Dönüldü! 7 Kişilik Aile Yangından Kurtarıldı
2018 Açık Lise Kayıtları Devam Ediyor ! Kayıt Yenileme Tarihleri ve Ücreti
2018 Açık Lise Kayıtları Devam Ediyor ! Kayıt Yenileme Tarihleri ve Ücreti
Konya'da 10 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Konya'da 10 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim