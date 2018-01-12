Başbakan Yardımcısı Işık'tan AK Parti-MHP İttifakı Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti-MHP İttifakına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Işık, milli ve yerli olanlarla bir araya gelindiğini, Türkiye'nin bölgedeki gelişmeler konusunda en yüksek söz hakkına sahip olması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Fikri Işık, "Bu ittifak milli ve yerli olanlarla bir araya gelme, Türkiye'nin gücünü tahkim etme, içerideki yardımlaşmasını en yüksek seviyeye çıkararak bölgesel gelişmeler konusunda Türkiye'nin en fazla söz hakkı elde etmesi için yapılıyor. Bu ittifak kesinlikle milli olan tüm güçlere açıktır. Milli ve yerli olan kim varsa bu ittifakın içinde bulunabilir. Hedefimiz bu sıkıntılı süreçte Türkiye'nin duruşunun çok daha bir ve beraberlik içinde güçlü olmasını sağlamak. Bu çalışmalarımızı özellikle bölgenin bir takım hesaplara kurban gitmemesi için önemli ve elzem görüyoruz. Bölgenin aslında huzuru ve sükunu için yapılması gereken çalışmaların bir parçası olarak görüyoruz. İnanıyorum bu ittifak bizim gücümüze güç katacaktır. Bu noktada yapacağımız her çalışma bölgenin huzuruna ve gelişmesine katkı sağlayacak." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA