Başbakan Yardımcısı Işık: 550 Bin Öğretmen Atadık

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gümüşhane liseis temel atma töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri zamanında 550 bin öğretmen ataması gerçekleştirildiğini, bu rakamların daha da artacağını, AK Parti'nin başlıca hedefinin eğitimin niteliğinin arttırılması olduğunu söyledi.

Eğitime yapılan her yatırımın bekleme süresinin fazla olduğunu söyleyen Işık, "Eğitim o kadar kritik hale geldi. Dünyada da eğitimde çok büyük bir yarış var. Pek çok ülke eğitim sistemlerini sürekli güncellemenin gayreti içerisinde ve eğitimde de anlayış çok büyük oranda değişiyor. Bu çağda eğitimde değerler eğitimi, olmazsa olmaz bir noktaya geldi. Artık, 'çocuklarımız çok şey bilsin, çok şey öğrensin, çocuklarımız her şeyi bilsin' anlayışı eğitimde demode bir anlayış oldu. Çocuklarımız çok şey bilecek de ne olacak? Çok şey bildiği halde hayata öz güvenle bakamayan gençler ülkenin geleceğinde hangi katkıyı sağlayacak?

Şu anda eğitimle ilgili eleştirileri yapanlar şunu unutmamalı, AK Parti iktidarı devraldığı zaman maalesef neredeyse tekli eğitim yapılan okul sayısı çok azdı Türkiye'de. Sınıf mevcutları 50-60-70-90'a yakın öğrencisi olan sınıf vardı. Şimdi Allah'a hamdolsun Türkiye'deki derslik başına düşen öğrenci sayısı 30'un altına düştü. 550 bin yeni öğretmen aldık 15 sene içerisinde. Artık şimdi önümüzdeki en önemli hedefimiz eğitimde kaliteyi yükseltmek. 140 senede Türkiye'de 310 bin derslik yapılmış, son 15 yılda 235 bin derslik buna ilave ettik. Artık okullarımızda etkileşimli tahtalar var, artık bilişim okullarımızın her yerinde kullandığımız sıradan materyaller haline geldi ama kalite noktasında daha yapmamız gereken çok işler var." dedi.

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