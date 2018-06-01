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Başbakan Yardımcısı: FETÖ Bitince OHAL Kalkacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'deki OHAL uygulamasının Fetullahçı Terör Örgütü'nün tamamiyle temizlenmesinden sonra kalkacağını söyledi.

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Başbakan Yardımcısı: FETÖ Bitince OHAL Kalkacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'deki OHAL uygulamasının Fetullahçı Terör Örgütü'nün tamamiyle temizlenmesinden sonra kalkacağını söyledi.

01 Haziran 2018 Cuma 14:02
Başbakan Yardımcısı: FETÖ Bitince OHAL Kalkacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'deki OHAL uygulamasının Fetullahçı Terör Örgütü'nün tamamiyle temizlenmesinden sonra kalkacağını söyledi.

Erzurum'da seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı, OHAL ile ilgili, "Sayın Muharrem İnce ABD'nin sesi gibi konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Amerika'nın, FETÖ'nün sesi gibi konuşuyorlar. OHAL'i kaldıracaklarını söylüyorlar. Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasını FETÖ, PKK, DEAŞ ve bu örgütleri kendi ülkelerinde besleyen bazı Avrupalı ülkeler istiyor. Hiçbir vatandaş OHAL'i hissediyor mu, OHAL'i hissedenler teröristlerin yanında duranlar. Takvim, terörün, özellikle FETÖ'nün başını kaldırmayacağından emin olmamızdır. Fransa, ABD, OHAL'i uygulayınca iyi, Türkiye'de uygulanınca kötü oluyor. Niye, çünkü Türkiye'de terörün devamını isteyenler var. Çünkü terör, bizim ilerlememizi baltalamak için icat edilmiş, proje örgütleriyle yürütülen bir hareket. Biz FETÖ'nün artık başını kaldıramayacağından emin olduğumuzda OHAL'i kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Suriyelilerden Türk vatandaşı olanların oy kullanacağını, mülteci boyutundakilerin kullanamayacağını söyleyen Akdağ, "Suriyeliler'in oy kullanacağı konusunda bazı söylentiler var bunlar doğru mu?" sorusuna ise "Suriyeli nasıl oy kullanacak. Çok az sayıda Türk vatandaşı olanlar var, ama elbette mülteci boyutundaki insanlar oy kullanamayacaklar." dedi.

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