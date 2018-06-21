Başbakan Yardımcısı: Eğitimde Önemli Değişiklikler Olacak

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, eğitimde önümüzdeki sürçte yeni değişiklikler olacağını, eğitim alanında değişikliklere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Eğitim Bir-Sen üyeleriyle Dobruca'da bir restoranda bir araya gelen ve Türk eğitim sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı, 16 yıl içerisinde 585 bin öğretmen ataması yapıldığını, atamaların artacak süreceğini söyledi.

Eğitimde yenileşmelerin olacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı, "Sınıflarımızdaki bilişim teknolojisiyle öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin tanışması, tüm bunlar altyapının düzenlenmesi bakımından çok önemli şeylerdir. Esas önemli olan konu Milli Eğitim Bakanlığımızın içerik ve müfredat konusundaki bakış açısını değerlendirmek. Biz hala o tek tip anlayışının tortularıyla eğitilme çabalarını sürdürüyoruz. FETÖ'den inmeci, dışlayıcı, hafızayı resetleyici, geçmişten koparıcı anlayışla devam etmek durumunda kaldık. Önümüzdeki süreçte bir kere ezber anlayışını bir tarafa bırakarak Cumhurbaşkanımızın gençlere söylemiş olduğu gibi 'Oku, düşün, muhakeme et, uygula...' Önümüzdeki dönemde eğitimde bu anlamda önemli değişikliklerin olacağını söyleyebilirim çünkü bizim buna ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

2023 hedefine dikkat çeken Çavuşoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü, "2023 yılı geldiğinde bu ülkede bambaşka şeyler olacak. Terörü bitmiş, sanayisi gelişmiş, gençlerinin geleceğe ümitle baktığı, ekonomik parametrelerinin adeta zirve yaptığı bir 2023 konuşalım. Buna ihtiyacımız var. Türkiye çok zaman ve kan kaybetti. Ne olursa olsun istikbalimiz, gençlerimiz, siz öğretmenlerimizin elinde yoğrulmaya devam ediyor. Biz tüm öğretmenlerimizi çok seviyoruz.'" dedi.

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