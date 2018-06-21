Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Başbakan Yardımcısı: Eğitimde Önemli Değişiklikler Olacak

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, eğitimde önümüzdeki sürçte yeni değişiklikler olacağını, eğitim alanında değişikliklere ihtiyaç olduğunu söyledi.

banner396

Başbakan Yardımcısı: Eğitimde Önemli Değişiklikler Olacak

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, eğitimde önümüzdeki sürçte yeni değişiklikler olacağını, eğitim alanında değişikliklere ihtiyaç olduğunu söyledi.

21 Haziran 2018 Perşembe 22:32
Başbakan Yardımcısı: Eğitimde Önemli Değişiklikler Olacak

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, eğitimde önümüzdeki sürçte yeni değişiklikler olacağını, eğitim alanında değişikliklere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Eğitim Bir-Sen üyeleriyle Dobruca'da bir restoranda bir araya gelen ve Türk eğitim sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı, 16 yıl içerisinde 585 bin öğretmen ataması yapıldığını, atamaların artacak süreceğini söyledi.

Eğitimde yenileşmelerin olacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı, "Sınıflarımızdaki bilişim teknolojisiyle öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin tanışması, tüm bunlar altyapının düzenlenmesi bakımından çok önemli şeylerdir. Esas önemli olan konu Milli Eğitim Bakanlığımızın içerik ve müfredat konusundaki bakış açısını değerlendirmek. Biz hala o tek tip anlayışının tortularıyla eğitilme çabalarını sürdürüyoruz. FETÖ'den inmeci, dışlayıcı, hafızayı resetleyici, geçmişten koparıcı anlayışla devam etmek durumunda kaldık. Önümüzdeki süreçte bir kere ezber anlayışını bir tarafa bırakarak Cumhurbaşkanımızın gençlere söylemiş olduğu gibi 'Oku, düşün, muhakeme et, uygula...' Önümüzdeki dönemde eğitimde bu anlamda önemli değişikliklerin olacağını söyleyebilirim çünkü bizim buna ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

2023 hedefine dikkat çeken Çavuşoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü, "2023 yılı geldiğinde bu ülkede bambaşka şeyler olacak. Terörü bitmiş, sanayisi gelişmiş, gençlerinin geleceğe ümitle baktığı, ekonomik parametrelerinin adeta zirve yaptığı bir 2023 konuşalım. Buna ihtiyacımız var. Türkiye çok zaman ve kan kaybetti. Ne olursa olsun istikbalimiz, gençlerimiz, siz öğretmenlerimizin elinde yoğrulmaya devam ediyor. Biz tüm öğretmenlerimizi çok seviyoruz.'" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.06.2018 22:39
Anahtar Kelimeler:
EğitimBaşbakan Yardımcısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TESK'ten Para Üstü Uyarısı! 1 Kuruş Dahi Olsa Alın!
TESK'ten Para Üstü Uyarısı! 1 Kuruş Dahi Olsa Alın!
Sakarya'da Silahlı Kavga! Cami İmamı Öldürüldü
Sakarya'da Silahlı Kavga! Cami İmamı Öldürüldü
BEKLENEN İLAN YAYIMLANDI! 2 BİN 219 PERSONEL ALINACAK (İŞTE ŞARTLAR)
BEKLENEN İLAN YAYIMLANDI! 2 BİN 219 PERSONEL ALINACAK (İŞTE ŞARTLAR)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim