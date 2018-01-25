Başbakan Yardımcısı Bozdağ:"Artık Sözle Vakit Geçirme Devri Bitti"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayınında Türkiye'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı adı verilen terörist temizleme operasyonuna ilişkin konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik sözlerini değerlendiren ve icraat görülmediğini belirten Bozdağ, teröristlere silah yardımının durdurulması, verilen silahların toplanması söz konusu olmadığı sürece ABD'nin söylediği hiç bir sözün değerinin olmadığını belirtti. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Artık sözle vakit geçirme dönemi bitmiştir, icraatın zamanıdır. Bizimle bir dayanışma içine ABD girmek istiyorsa, bunun yolu basit.

Silah vermeyi durduracak, verdiği silahları toplayacak ve PYD/YPG teröristlerine 'Türkiye'ye karşı mücadele etmeyin, bu işi bırakın ve siz Fırat'ın doğusuna çekilin' diyecek.ABD yönetimi Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi istemiyorsa ki istemiyor, biz de istemiyoruz Türkiye olarak, bunun yolu belli teröristlere verilen desteklerin kesilmesidir.Güvenli bölge, ayrıca konuşulacak bir konudur. Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması veya noktalanması için konuşulacak bir konu değildir." dedi.

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