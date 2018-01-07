Başbakan Yardımcısı Bozdağ Açıkladı! Tüm İllere Atanacaklar

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin tüm illerine kadın il müftü yardımcısı atanacağını söyledi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkan yardımcılığına ilk defa bir kadının atandığını hatırlatarak , Türkiyenin tüm illerine kadın müftü yardımcısı atanacağını söyledi.

Memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Kadın Kolları 5. Olağan Kongresine katılan Bozdağ, burada kadınların Diyanet İşleri Başkanlığı'nda daha aktif görevlere getirileceğini bunun ilk sinyalinin Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına yapılan atama olduğunu söyledi. Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin bütün illerinde en az bir tane kadın il müftü yardımcısı atanma kararı alındı. Şu anda bazı büyük şehirlerde var ama biz bunu bütün illerde en az bir olmak kaydıyla yapacağız. Bazı yerler birden daha fazla olacak. Kadınların Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer alanlarda daha fazla istihdam edilmesinin önünü açan adımları da attık.

Bizden önceki dönemde kadın istihdamı yok denecek kadar azdı. Ama bugün kadın istihdamını AK Parti iktidarları yüzde 34.5'e çıkarmıştır. Bu büyük bir rakamdır. Bizden önceki rakamlarla mukayese edildiğinde bu değişimin ne kadar önemli olduğunu herkes görecektir. Kadın istihdamını daha da artırmak bizim en önemli vazifelerimizdendir. Bunun üzerinde de dirayetle durmaya devam edeceğiz. AK Parti iktidarları kadınları toplumun en güçlü aktörleri haline getirme konusundaki kararlılığından asla vazgeçmeyecektir" dedi.

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