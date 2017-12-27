Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan CHP'ye Sert KHK Eleştirisi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'li Ömer Süha Aldan'ın son KHK ile ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından sert yanı verdi.

Bakan Bozdağ, söz konusu açıklamalarından dolayı CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ı özür dilemeye davet etti. Sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden konuyla ilgili bir yazılı mesaj yayımlayan Bekir Bozdağ, "CHP Muğla milletvekili Ömer Süha Aldan, son KHK hakkında yaptığı açıklama ile; 15 Temmuz şehitlerine,gazilerine, şehit yakınlarına ve hem de 15 Temmuz darbe teşebbüsüne canı pahasına karşı koyan Türk milletine hakaret etmiştir.Edep,ahlak,iz’an dışı ve seviyesiz açıklamaları nedeniyle CHP milletvekili Aldan’ı şiddetle kınıyor;15 Temmuz şehitlerinin maneviyatından,şehit yakınlarından,gazilerden ve 15 Temmuz’da destansı bir mücadele ve zafere imza atan Türk milletinden özür dilemeye davet ediyorum.Ayrıca CHP’yi ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu,bu edep,ahlak ve iz’an dışı seviyesiz açıklamasıyla şehitlerimiz, gazilerimiz,şehit yakınları ve aziz milletimize açıkça hakaret eden milletvekili Aldan hakkında disiplin hukukunu işletmeye çağırıyoruz.Milletvekili Aldan hakkında disiplin süreci işletilmediği takdirde CHP ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da; seviyesiz, edep,ahlak ve iz’an dışı üslup ve siyaset ile millete yönelik bu hakarete destek vermiş,demektir.

Bu asil milletin evlatları, tarihin her döneminde varlığına, birliğine, dirliğine,egemenliğine,bağımsızlığına ve geleceğine yapılan her saldırıyı,en son 15 Temmuz’da olduğu gibi kahramanca püskürtmüştür.Ne mutlu o kahramanlara! Ne mutlu o kahramanları sevenlere ve sayanlara!" dedi.

CHP'Lİ ALDAN NE DEMİŞTİ?

CHP'Lİ ALDAN SON DÜZENLEMEYLE İLGİLİ "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır." demişti.

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