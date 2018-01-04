Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Başbakan Yardımcısı "Baştan Beri Siyasi Bir Dava"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD'deki Hakan Atilla davası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

banner396

Başbakan Yardımcısı "Baştan Beri Siyasi Bir Dava"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD'deki Hakan Atilla davası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

04 Ocak 2018 Perşembe 18:45
Başbakan Yardımcısı "Baştan Beri Siyasi Bir Dava"

Başbakan Yardımcısı "Baştan Beri Siyasi Bir Dava"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD'deki Hakan Atilla davası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.  Fikri Işık, "Bu dava baştan beri siyasi davadır, hukuk davası değildir. Eğer hukuk davası olsaydı eldeki delillerle böyle bir kararın alınması mümkün olmazdı. Baştan beri siyasi dava olduğu açık. Bu siyasi davayla ne elde etmek istediklerini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Davanın hukuki yönünün olmadığını, siyasi olduğu çok net şekilde söyleyebiliriz." dedi.  

Siirt, ziyareti sırasında Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Işık, gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Terörle mücadelenin büyük bir başarıyla devam ettiğini söyleyen Fikri Işık, "Terörle mücadelenin sadece güvenlik boyutu yok. Diğer boyutlarıyla birlikte yapılırsa başarı elde edilir. Bunun için özellikle illerimizde kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek çalışmaları yapmak durumundayız." dedi.

İran'daki yaşanan olaylara ilişkin kendisine yöneltilen bir soruyu da yanıtlayan Başbkaan Yardımcısı, "Bölgede yeterince problem var. İran'ın dış müdahaleyle içeriden karıştırılması Türkiye olarak bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bu halkın taleplerini örtmemeli ama dış müdahaleyle bir ülkenin içerisinin karıştırılmasına müsaade edilmemelidir." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Fikri ışıkFikri ışık Son Dakika Açıklamaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya: "Biz İstiyoruz Ki Tüm Kızlarımız Okusun"
Fatma Betül Sayan Kaya: "Biz İstiyoruz Ki Tüm Kızlarımız Okusun"
Fatih'te Silahlı Kavga! 2 Yaralı
Fatih'te Silahlı Kavga! 2 Yaralı
Şanlıurfa'daki Arazi Kavgasında Ölü Sayısı Yükseldi!
Şanlıurfa'daki Arazi Kavgasında Ölü Sayısı Yükseldi!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim