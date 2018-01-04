Başbakan Yardımcısı "Baştan Beri Siyasi Bir Dava"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD'deki Hakan Atilla davası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fikri Işık, "Bu dava baştan beri siyasi davadır, hukuk davası değildir. Eğer hukuk davası olsaydı eldeki delillerle böyle bir kararın alınması mümkün olmazdı. Baştan beri siyasi dava olduğu açık. Bu siyasi davayla ne elde etmek istediklerini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Davanın hukuki yönünün olmadığını, siyasi olduğu çok net şekilde söyleyebiliriz." dedi.

Siirt, ziyareti sırasında Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Işık, gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Terörle mücadelenin büyük bir başarıyla devam ettiğini söyleyen Fikri Işık, "Terörle mücadelenin sadece güvenlik boyutu yok. Diğer boyutlarıyla birlikte yapılırsa başarı elde edilir. Bunun için özellikle illerimizde kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek çalışmaları yapmak durumundayız." dedi.

İran'daki yaşanan olaylara ilişkin kendisine yöneltilen bir soruyu da yanıtlayan Başbkaan Yardımcısı, "Bölgede yeterince problem var. İran'ın dış müdahaleyle içeriden karıştırılması Türkiye olarak bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bu halkın taleplerini örtmemeli ama dış müdahaleyle bir ülkenin içerisinin karıştırılmasına müsaade edilmemelidir." dedi.

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