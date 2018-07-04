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Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan 'İdam' Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarına yönelik idam cezasının getirilmesi yönündeki açıklamalara dair değerlendirmelerde bulundu.

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Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan 'İdam' Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarına yönelik idam cezasının getirilmesi yönündeki açıklamalara dair değerlendirmelerde bulundu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:04
Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan 'İdam' Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarına yönelik idam cezasının getirilmesi yönündeki açıklamalara dair değerlendirmelerde bulundu.  Meclisin idam cezasına yönelik irade koyması halinde cezanın gündeme gelebileceğini söyleyen Akdağ, iradenin meclis olacğaını söyledi. AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu ve İbrahim Aydemir TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Kayıt sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akdağ, gündemdeki çocuk istismarcılarına yönelik idam çağrılarına meclisi işaret etti, "İdam meselesi neticede Meclisin anayasayı değiştirerek karar verebileceği bir husustur. Meclis böyle bir irade ortaya koyarsa bu ceza da gelebilir ama irade Meclis iradesi olacaktır." dedi. 

Cumhur İttifakı Meclisin Çoğunluğunu Oluşturuyor!

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu elinde bulunduruyor. Diğer partilerin de idam konusunda açıklamaları ve destekleri bulunuyor. AK Parti'nin ileriki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrasında idam konusunda düzenlemeyi meclise getirmesi halk tarafından beklentiler arasında yer alıyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceki açıklamalarında idam meselesiyle ilgili meclisten geçmesi halinde onaylayabileceğini, meclisten kendisine gelmesini beklediğini söylemişti.

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