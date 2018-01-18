Başbakan Yardımcısı Akdağ Açıkladı! Öğrencilere Her Yıl Uyuşturucu Taraması Yapılacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, uyuşturucuyla mücadelede yeni adımlar atılacağını, öğrencilerin her yıl taramadan geçirileceğini söyledi. Yıllık araştırmalara dair verilerin takip edileceğini söyleyen Akdağ, "Hem 15-16 yaş grubunda yani liselerde, hem 19-25 yaş grubunda yani üniversitelerde, hem de 15 yaş üstü tüm toplulukta kullanım yaygınlığını tespit için şu anda araştırmalar yürütüyoruz. Bu araştırmalar şubat veya martta elimize geçecek. Araştırmaları özellikle okul çağı çocukları için, yani lise ve üniversite çağı çocukları için Avrupa ve Amerika'dakinden daha sık yaparak konunun takibini düşünüyoruz. 'ESPAD çalışması' diye bilinen lise çağı çalışması Avrupa'da 4 yılda bir yapılıyor. Bizim de 4 yılda bir yapmamız öngörülüyor ama biz bir salgının başlangıcında olduğumuz için yıllık yapmayı planlıyoruz. Çok yakın takip edeceğiz." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bağımlılıkla ilgili konuşan Akdağ, bu konuda iktidarın ve muhalefetin el birliği yapması gerektiğni söyledi. Özellikle üniversitelerde topyekün bir mücadele başlatılacağını belirten Recep Akdağ, talebin azaltılmasıyla ilgili dünyada bir çok mücadele yapıldığını fakat bazı ülkelerin başarısız olduğunu söyledi. Bağımlılıkta insanların en az zararlı olandan başlayarak , en zararlılara doğru ilerlediklerinin altını çizen Akdağ, "En az zararlı olanından, en kolay ulaşılandan başlanıyor. Dal sigara, öğrencilere ortaokulda, liselerde tek tek sigara satılıyor; bu, şu anda yasak, ciddi cezası var ama iyi denetim lazım. Mesela Türkiye'de şu anda bonzai ve esrar ucuz. Esrar en ucuzlarından biridir, son yıllarda maalesef bu 'bonzai' denen sentetik kannabinoidler de çok ucuzladı. Alkol tarafında da az alkollü içkilerle başlanıyor. Sonra doz artırılıyor ve bir kısır döngüye giriliyor. Esrar kullanımının Türkiye'de azalmasıyla, biraz kontrol altına alınabilmesiyle beraber bu sentetik kannabinoidlerde artış var" dedi.

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