Başbakan Kurz Açıkladı Başörtüsü Yasaklanıyor

Avusturya'nın aşırı sağcı Halk Partili Başbakanı Sebastian Kurz, anaokulu ve ilköğretim seviyesinde kız çocuklarının başörtüsü takmasına yönelik kanun çıkarılması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı.

Alman Die Zeit gazetesinde çıkan haberde, ülkedeki tüm kız çocuklarının eşit şartlarda okuması için toplumda paralel oluşumların engellenmesi için anaokulu ve ilköğretim seviyesinde başörtüsünün kaldırıldığını söyleyen Başbakan Kurz : "Başbakan Yardımcımla birlikte, Eğitim, Kadın ve Aile, Uyum bakanlıklarına 'çocuk koruma yasası' üzerinde çalışma başlatmaları konusunda talimatını verdik. Buradaki ana hedef anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasıdır. Bu dini bir tartışma değil, çocukların farklı nedenlerden ayrışmaması gerekiyor. Biz paralel toplum istemiyoruz." dedi.

Kamudan haberler , dünyadaki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA