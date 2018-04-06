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Başbakan Kurz Açıkladı Başörtüsü Yasaklanıyor

Avusturya'nın aşırı sağcı partili Başbakanı Kurz ilköğretim ve anaokulu seviyesinde öğrencilerin başörtüsü takmasının yasaklanacağını açıkladı.

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Başbakan Kurz Açıkladı Başörtüsü Yasaklanıyor

Avusturya'nın aşırı sağcı partili Başbakanı Kurz ilköğretim ve anaokulu seviyesinde öğrencilerin başörtüsü takmasının yasaklanacağını açıkladı.

06 Nisan 2018 Cuma 13:59
Başbakan Kurz Açıkladı Başörtüsü Yasaklanıyor

Avusturya'nın aşırı sağcı Halk Partili Başbakanı Sebastian Kurz, anaokulu ve ilköğretim seviyesinde kız çocuklarının başörtüsü takmasına yönelik kanun çıkarılması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı.

Alman Die Zeit gazetesinde çıkan haberde, ülkedeki tüm kız çocuklarının eşit şartlarda okuması için toplumda paralel oluşumların engellenmesi için anaokulu ve ilköğretim seviyesinde başörtüsünün kaldırıldığını söyleyen Başbakan Kurz : "Başbakan Yardımcımla birlikte, Eğitim, Kadın ve Aile, Uyum bakanlıklarına 'çocuk koruma yasası' üzerinde çalışma başlatmaları konusunda talimatını verdik. Buradaki ana hedef anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasıdır. Bu dini bir tartışma değil, çocukların farklı nedenlerden ayrışmaması gerekiyor. Biz paralel toplum istemiyoruz." dedi.

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