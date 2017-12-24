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Başbakan'dan Son Dakika Açıklaması: En Az Lise Mezunu 110 Bin Kamu Personeli Alınacak

Son dakika açıklaması: Başbakan Binali Yıldırım yaptığı son dakika açıklamasında kamuya personel alımına değindi. Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada 2018 yılında yapılacak kamu personeli alımı sayısını duyurdu.

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Başbakan'dan Son Dakika Açıklaması: En Az Lise Mezunu 110 Bin Kamu Personeli Alınacak

Son dakika açıklaması: Başbakan Binali Yıldırım yaptığı son dakika açıklamasında kamuya personel alımına değindi. Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada 2018 yılında yapılacak kamu personeli alımı sayısını duyurdu.

24 Aralık 2017 Pazar 18:55
Başbakan'dan Son Dakika Açıklaması: En Az Lise Mezunu 110 Bin Kamu Personeli Alınacak

Son dakika açıklaması Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Başbakan yaptığı açıklamada 110 bin memur alımı yapılacağı müjdesini verdi.

Kilis'te partisinin 6. Olağan İl Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkanvekili Başbakan Binali Yıldırım, yeni yılda 36 bin sağlık personeli, 20 bin öğretmen, Adalet Bakanlığına 15 bin personel, 9 bin 500 diyanet ve diğer kamu personelleri dahil 110 bin personel alınacağını açıkladı.

Başbakan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, demokrasi ve refah yolunda asla geri adım atmayacak. Her kim 'AK Parti'ye muhalefet edeyim' diye Türkiye'ye muhalefet ederse mutlaka mahcup olur. Bunu geçmişte herkes gördü, gelecekte de herkes görecek. Meşru hükümete, seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı söylenen her gayrimeşru söz, Türkiye'ye karşı söylenmiştir, bu böyle bilinmelidir."

Atama beklediğiniz bölümü aşağıdaki yorum kısmından yazıp sesinizi duyurabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 24.12.2017 19:37
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Yorumlar
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Misafir 35 dakika önce

Bu 110 bin akp li yandaşlar alınacak demek yani

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Mehmet 8 dakika önce

Kpss puan ile alim olur ins

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ilayda nuur ertaş 6 dakika önce

cocuk gelişimi lisans mezunuyum kpss puanım ve dıl puanım var ama kadro yok kadro istiyorum

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