Başbakan'dan Mehmet Şimşek, Hastane Yangını ve Eskişehir Saldırısı Açıklaması

Moğolistan'a hareketi öncesi havalimanında bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım açıklamasında, bugün istifa edeceği iddiaları gündemde dolanan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in durumuna ilişkin bilgi verdi ve iddialara açıklık getirdi. Başbakan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Mehmet Şimşek hakkında: İddialar Ankara'da bitmez. Arkadaşımız görevinin başındadır. Bakanlar Kurulu'nda kimi ne zaman değişiklik yapacağımıza karar verdiğimiz de yaparım ama gündemimizde böyle bir konu yok.

MÜNBİÇ AÇIKLAMASI

Herkez buraya hevesleniyor. Bu gelenler burası kimin burasın sahipleri kim diye sormuyorlar. Buranın sahipleri belli, bu insanlar burada köle muamelesi görüyor. Bu adamlar bırakında kendi memleketlerinde yaşasın, geleceklerine kendileri karar versin.

HASTANE YANGINI

Yangın meydana geldi. Şuan itibari ile durum 32 yoğun bakım ünitesindeki hastalar başka hastanelere nekledildi. Olayda etkilenen söz konusu değil. Olay sonrası 70 ambulans sevk edildi.

ESKİŞEHİR'DEKİ SALDIRI

Bu olayla ilgili adli ve idari süreç başlamış durumda. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz. İlim irfan yuvasında böyle bir olayın yaşanması çok vahim bir durum. Bütün bunlar kapsamlı bir şekilde araştırılacaktır."

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