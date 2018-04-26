Başbakan'dan Flaş Abdullah Gül Açıklaması

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme dair sorularına yantı verdi.

Binali Yıldırım'a ilk olarak Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı olacağına yönelik iddialar soruldu. Söz konusu iddiaların bir proje olduğunu fakat projenin başarısız olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu kadar gayretin arkasında bir mühendislik projesi var.Proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Proje başarısız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda en rahat kesimin kendileri olduğunu Cumhur ittifakının ortak adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyen Yıldırım, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylarla ilgili de, "Şiddeti en ağır şekilde cezalandırmayı öngörüyoruz" dedi. Yeni yasal düzenlemelerin yolda olduğunu söyleyen Yıldırım, sporda şiddetle ilgili 'Terör' benzetmesinde bulundu.

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