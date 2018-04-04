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Başbakan'dan EKPSS Kura Töreninde Yeni Memur Alımı Müjdesi Geldi

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı son dakika açıklamasında yeni dönem engelli memur alımı ile ilgili müjdeli haberi kamuoyu ile paylaştı.

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Başbakan'dan EKPSS Kura Töreninde Yeni Memur Alımı Müjdesi Geldi

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı son dakika açıklamasında yeni dönem engelli memur alımı ile ilgili müjdeli haberi kamuoyu ile paylaştı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 17:37
Başbakan'dan EKPSS Kura Töreninde Yeni Memur Alımı Müjdesi Geldi

ATO Congresium'da düzenlenen Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, burada bir müjde daha verdi.

Atama töreninde kürsüye geçen Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Artık Türkiye'de engelliler engelsizdir. Hepsi yarınına umutla bakıyor." ifadelerini kullandı.

KAMUDAKİ ENGELLİ MEMUR SAYISI

Açıklamasının devamında Başbakan Yıldırım, engelli memur istihdamına ilişkin sayısal verileri kamuoyu ile paylaşırken yeni memur alımı için de müjdeyi verdi. Başbakan'ın açıklamaları şu şekilde;

"2002'de engelli kontenjanından memur çalışan sayısı 5 bin 777, bugün 52 bin civarında yani 10 kat artmış. Bugünkü 2 bin 500 kişiyi de saymıyoruz. Onu da ilave edersek 55 bine yaklaşıyor. Yine yıl sonunda 2 bin 500 daha yerleştirme yapacağız, 500 de öğretmen, 3 bin. Ne olacak? 58 bine doğru gelmiş olacağız."

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele operasyonlarına da değinen Başbakan Yıldırım şu sözlerle konuşmasını sonlandırdı: "Tehdit nereden gelirse gelsin biz oradayız. Terörün, 'Fırat'ın doğusu, batısı' diye bir şey olmaz. Terör doğusunda da varsa biz oradayız, batıda da varsa biz oradayız."

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