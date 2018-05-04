Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Başbakan'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce Hakkında İlk Yorum

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili ne söyledi? İşte ilk yorumlar...

banner396

Başbakan'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce Hakkında İlk Yorum

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili ne söyledi? İşte ilk yorumlar...

04 Mayıs 2018 Cuma 11:28
Başbakan'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce Hakkında İlk Yorum

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideriyle birlikte YSK'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 tarihinde AK Parti ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin başvuruyu gerçekleştirdi.

Başvurudan sonra bugün CHP tarafından açıklanan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu da yanıtlayan Yıldırım: Başbakan Yıldırım'dan Muharrem İnce Yorumu Binali Yıldırım: Tabi ki adaylar olacak, ve bütün adaylar kendi projelerini hedeflerini anlatacaklar meydanlarda. Milletimiz herkesi dinleyecek. Sonunda ülke için millet için en doğru kararı verecekler. 24 Haziran'da söz de karar da milletin olacaktır." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
BaşbakanBaşbakan Binali Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den İlk Konuşma!
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den İlk Konuşma!
ÖSYM'den Sınava Gireceklere Önemli Saat Uyarısı!
ÖSYM'den Sınava Gireceklere Önemli Saat Uyarısı!
İstanbul'da Taksici Dehşeti! Uberci Zannedip Bıçakladı
İstanbul'da Taksici Dehşeti! Uberci Zannedip Bıçakladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim