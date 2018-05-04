Başbakan'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce Hakkında İlk Yorum

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideriyle birlikte YSK'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 tarihinde AK Parti ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin başvuruyu gerçekleştirdi.

Başvurudan sonra bugün CHP tarafından açıklanan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu da yanıtlayan Yıldırım: Başbakan Yıldırım'dan Muharrem İnce Yorumu Binali Yıldırım: Tabi ki adaylar olacak, ve bütün adaylar kendi projelerini hedeflerini anlatacaklar meydanlarda. Milletimiz herkesi dinleyecek. Sonunda ülke için millet için en doğru kararı verecekler. 24 Haziran'da söz de karar da milletin olacaktır." ifadelerini kullandı.

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