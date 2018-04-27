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Başbakan'dan Binlerce Öğrenciye Müjde: Öğrenci Affı Gelecek mi?

Başbakan Binali Yıldırım'dan binlerce öğrenciyi ilgilendiren açıklama geldi. Binali Yıldırım yaptığı açıklamada öğrenci affına değindi.

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Başbakan'dan Binlerce Öğrenciye Müjde: Öğrenci Affı Gelecek mi?

Başbakan Binali Yıldırım'dan binlerce öğrenciyi ilgilendiren açıklama geldi. Binali Yıldırım yaptığı açıklamada öğrenci affına değindi.

27 Nisan 2018 Cuma 22:50
Başbakan'dan Binlerce Öğrenciye Müjde: Öğrenci Affı Gelecek mi?

Başbakan Binali Yıldırım'dan bir son dakika açıklaması geldi.

Katıldığı canlı yayında Başbakan Binali Yıldırım, öğrenci affına değindi. Başbakan Yıldırım öğrenci affı konusunda sorulan soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Öğrencilerin hakketen af konusunda şu şekilde olumlu düşünebiliriz. Bunlar teröre bulaşmamışsa sadece işte öyle veya böyle ailevi nedenlerle ya da yeterli ilgiyi gösterememekten dolayı uzak kalmışsa, okuldan ayrılmak durumunda kalmışsa bunlara bir imkan sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunları konuşacağız.

MESELA AŞIK OLDU

Benim bakış açım müspet. Ancak soru işaretlerini de ortadan kaldırmamız lazım. Yani öğrenci affının daha basiti orada herhangi bir terör örgütüne fiilen aktif olarak katılmamışsa, hakkaten öğrenciliğin getirdiği şartlardan kaynaklanan şeyler varsa; hayat koşullarından veya kendi ihmalinden, kusurundan, kendini kaptırdı mesela aşık oldu, okula gitmedi, dersleri astı, bırakmak zorunda kaldı. Buna bir kıyak yapmak lazım."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaBinali YıldırımHaberöğrenci Affı
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