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Başbakan Binali Yıldırım'ın Yakın Korumasının Oğlu Şehit Oldu

Bitlis'in hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün İzmir'deki ailesine acı haber ulaştı.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın Yakın Korumasının Oğlu Şehit Oldu

Bitlis'in hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün İzmir'deki ailesine acı haber ulaştı.

21 Ocak 2018 Pazar 18:39
Başbakan Binali Yıldırım'ın Yakın Korumasının Oğlu Şehit Oldu

Başbakan Binali Yıldırım'ın Yakın Korumasının Oğlu Şehit Oldu

Bitlis'in hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün İzmir'deki ailesine acı haber ulaştı.

Şehidin babası Özer Öz'ün  AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbbakan Binali Yıldırım'ın uzun yıllardır yakın koruması olarak görev yaptığı öğrenildi.  Bitlis'in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün İzmir'deki ailesine kahreden haber ulaştı. Şehidin babası Özer Öz'ün Başbakan Binali Yıldırım'ın uzun yıllardır yakın koruması olarak görev yaptığı öğrenildi.

Batman Jandardma Komando Tabur komutanlığında görev yapan askeri personel, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda düşen çığın altında kaldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada 12 askerimizin yaralandığı, 5 askerimizin şehit olduğu bildirilmişti. Şehit olan askerlerin evlerine acı haber ulaşmaya başladı. Çığ altında kalarak şehit olan Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün İzmir'deki evine de haber ulaştı. Öz'ün Karşıyaka'daki baba ocağında yas hakim olurken, şehidin babasının Başbakan Yıldırım'ın uzun yıllardır yakın koruması olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Son Güncelleme: 21.01.2018 18:41
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