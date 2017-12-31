Başbakan Binali Yıldırım'dan Yeni Yıl Mesajı

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Yeni yılın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini yüce ALLAH(C.C)'dan dileyen Yıldırım, mesajında şu ifadelerine yer verdi: "

Sevgili vatandaşlarım; 2017 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler ve beklentilerle 2018 yılına giriyoruz. Yeni yılın milletimiz ve bütün insanlık için barış, huzur, refah ve istikrar getirmesini diliyorum. Türkiye, zengin imkanları ve muazzam potansiyeliyle büyük atılımlara imza atmaktadır. Milletimizin refah ve huzurunu artırmak ve devletimizin itibarını yükseltmek için 15 yıldır gösterdiğimiz gayretler olumlu neticeler vermektedir. Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye, demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, gücü ve birikimi ile bölgesinin parlayan yıldızıdır. 2017 senesi Türkiye için kazanımlarla dolu bir yıl olmuştur. Demokratik istikrar yolunda son 15 yılda elde ettiğimiz kazanımlar 16 Nisan halkoylaması ile perçinlenmiştir. 16 Nisan'da milletçe aldığımız kararla milli iradenin en açık şekilde yönetime yansıması ve hukukun üstünlüğünün tam manasıyla hayata geçmesi yolunda ülkemizin istikbali için büyük bir imkan sağlanmıştır.

Milli irade, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tam olarak hayata geçmesiyle bihakkın tecelli etmiş olacaktır. Bu yolda aldığımız mesafe ülkemiz adına onur vericidir. 2017 yılında dünyanın en büyük projelerine imza atan Türkiye, 2018 yılında da büyümeyi, istihdamı, yatırımı hedeflemektedir.Küresel önemi her geçen gün daha çok anlaşılan Türkiye dünya barışının tesisi için lider bir rol üstlenmektedir. Bölgemizde çatışmaya, kavgaya ve savaşa hizmet eden hiçbir kararı kabul etmemektedir. Kudüs davasına sahip çıkarak insanlığın haysiyetini savunan Türkiye, gerektiğinde İslam İşbirliği Teşkilatını ve Birleşmiş Milletleri harekete geçirerek buralarda alınan kararlara istikamet verebilmektedir. Köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa ediyor. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden hiçbir odak hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır.

Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Ülkemiz, 2018 yılında da demokratik yürüyüşünü sürdürecektir. Bu yıl da milletçe birbirimize kenetlenmeye, kardeşlik hukukumuzu güçlendirmeye ve ürettiğimizi adaletle paylaşmaya devam edeceğiz. Demokratik istikrarı, hukuk düzenimizi ve ülkemizin güvenliğini gözümüzün ışığı gibi koruyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliği, muhalefet partilerimizin elbirliği ile toplumsal dayanışmayı daha çok büyütecek ve ülkemizi tehdit eden bütün unsurları bertaraf edeceğiz. Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimse bozamayacak. Birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe, inanıyorum ki, ülkemizin hukukuna, kardeşliğimize ve demokrasimize yönelebilecek her türlü tehdit yok olmaya mahküm olacaktır. 2018'i çalışarak, üreterek, milletimizin ekmeğini, aşını büyüterek en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Sosyal adalete, refah ve ekonomik kalkınmaya daha çok odaklanacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılını bugünden düşünebilen ve planlayabilen bir yönetim olarak asla popülizmin tuzaklarına düşmeyeceğiz. Şartlar ne olursa olsun, ülkemizin gelecek hedeflerinden hiçbir şekilde sapmayacağız. Sınırlarımızı korumak ve ülkemizin güvenliğini sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Türkiye, demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabasını yeni başarılarla taçlandırdıkça sadece kendi sınırları içerisinde değil, bütün dünyada bir istikrar ve güç merkezi olacak, küresel ve bölgesel barışın tesisinde sorumluluk üstlenmeye devam edecektir. Sevgili vatandaşlarım Türkiye'nin ufku geniş, önü açık, yarınları umut dolu, geleceği aydınlıktır. İnanıyorum ki, Türkiye'nin yıldızı önümüzdeki dönemde daha da parlayacak; bütün dünya ülkemizin, milletimizin başarılarını konuşacaktır. Bu duygularla, vatanımız, bayrağımız ve istikbalimiz için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize ve güvenlik güçlerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. 2018 yılının ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Aziz milletimizin ve bütün insanlığın yeni yılını tebrik ediyor, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum."

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