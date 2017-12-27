Başbakan Binali Yıldırım KHK Konusunda Son Noktayı Koydu

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım , 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması için mücadele eden sivil vatandaşlara hukuki koruma getirilmesi üzerinden yürütülen tartışmalarla ilgili konuştu. KHK'da getirilen düzenlemenin yeniden değiştirilmeyeceğini söyleyen Yıldırım, düzenlemenin sadece 15 ve 16 Temmuz tarihlerini kapsadığını ileriye dönük bir düzenleme olmadığını söyledi.

ARABİSTAN İLE İLİŞKİLER

Suudi Arabistan ziyareti öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, Suudi yönetimiyle ilişkilerin her zaman önemli olduğunu vurgulayarak, "Siyasi, ekonomik, askeri ve diğer alandaki işbirliğimiz bir yandan derinleştirirken diğer yandan da bölgesel konulardaki yakın fikir alışverişimiz devam etmiştir. Suudi Arabistan’la Türkiye arasındaki ilişkilerin memnuniyet düzeyi gayet iyidir. Son zamanlarda karşılıklı üst düzey ziyaretlerle daha da gelişmiştir. Kral Selman’ın geçen yıl gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalanan anlaşmayla kurulan Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi ilişkilerimizde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Dışişleri Bakanlarının koordinasyonunda kurulan ve dış politikadan ekonomiye birçok meselenin ele alındığı bu yeni mekanizma ilk toplantısını 28 Şubat 2017 tarihinde geçekleştirmiştir" dedi.

TAŞERONA KADRO

Taşeron kadro sendika konusuna da değinen Yıldırım, "Taşerondan kadroya geçen kardeşlerimizin hangi sendikaya üye olacağı kendi karar vereceği iştir. Hiçbir şekilde yönlendirme olmaz.Bu kardeşlerimizin hangi sendikaya üye olacağı kendi karar vereceği iştir. Hiçbir şekilde yönlendirme olmaz. Bu yönde çalışanlara müsamaha etmeyiz" dedi.

SON KHK'DAKİ TARTIŞILAN DÜZENLEME

KHK'da en çok tartışılan sivillere yargı muafiyeti düzenlemesine de değinen Yıldırım, "Burada darbeyle birlikte meydana gelen terör olaylarına karşı kamu görevlilerine polis, hakim, savcı, vatansever asker, bunların darbecilere karşı koymak için yaptığı fiillerden dolayı bir düzenleme yapıldı. Meclise geldi, CHP de oradaydı ve kabul edildi. Şimdi yapılan bu düzenlemede siviller için bir hüküm olmadığı için onları da dahil edelim. Kamu malına zarar vermek başka şey darbeyi önlemek adında durumdan vazife çıkaran vatandaş varsa ki oldu. Bu insanları korumak bizim boynumuzun borcu. Aksi halde darbelere göz kırpmak anlamına gelir. Vatandaşın cesaretini kırmak anlamına gelir. Meseleyi doğru zeminde ele almak lazım. Kimse başka bir tarafa çekmesin. Hiçbir düzeltme yapılacak durumda değil. 667-668'deki hukuki terimlerin aynısıdır. Darbecilere karşı koyan sivilleri de koruma altına alan bir düzenlemedir. O zaman gündem olan şimdi neden gündem oluyor bunu anlamak mümkün değil" dedi.

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