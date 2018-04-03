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Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Lideri Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de bir araya geldi.  Görüşme MHP Liderinin TBMM'deki makamında gerçekleşiyor.

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Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Lideri Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de bir araya geldi.  Görüşme MHP Liderinin TBMM'deki makamında gerçekleşiyor.

03 Nisan 2018 Salı 13:17
Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Lideri Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de bir araya geldi. Görüşme MHP Liderinin TBMM'deki makamında gerçekleşiyor. Binali Yıldırım - Devlet Bahçeli görüşmesinin gündemine ilişkin basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmazken, kulislerde özellikle yerel seçimler konusunun ikilinin gündeminin başında yer aldığı söyleniyor.

MHP Lideri Yerel Seçim konusunda ittifak olmadığını söylemiş daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerde gönüllülük usulüne göre bir ittifakın söz konusu olabileceğini söylemişti. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nın haricinde yerel seçimler konusunda ayrı bir çalışma yapıp yapmacağı henüz bilinmiyor.

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BaşbakanBaşbakan Binali Yıldırım
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