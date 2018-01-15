Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD Açıklaması 'Bu Yanlıştan Vazgeçmeliler'

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Suriye sınırında terör örgütü YPG'ye yönelik desteklerini arttırması ve sınırda bir terör ordusu kurmaya çalışmasıyla ilgili konuştu. Başbakan Yıldırım, Ankara'da düzenlenen Türkiye Esnaf buluşmasında konuştu. 2017 yılı için felaket senaryoları üretenlerin avuçlarını yaladığını söyleyen Yıldırım, Türkiye'nin 2017'deki küresel ve ülke şartlarına rağmen bir mucizeye imza attığını, umutsuzlukları geride bırakarak yüzde 11.2'lik bir büyüme oranına ulaştığını söyledi.

Bölücü teröristlere yönelik emparyalistlerin desteğine de değinen Yıldırım, "Terör örgütlerine, bölgede emperyalist emelleri olan ülkeler aleni destek veriyorlar. Kime karşı? Türkiye'ye karşı. Amaç Türkiye'nin istikrarı, büyümesi geciktirilsin, Türkiye'nin bölgedeki sorunları çözmede ortaya koyduğu kabiliyet ortadan kaldırılsın. ABD terör örgütlerine destek veriyor. Bölgede hiçbir oluşuma izin vermeyiz. ABD yanlıştan vazgeçmelidir. Bunun anlamı terör örgütünün arkasından nişan alıp Türkiye'ye düşmanlık etmektir." dedi.

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