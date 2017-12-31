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Başbakan Binali Yıldırım 'Bu Düzenlemeye Karşı Çıkanların Darbecilerden Farkı Yoktur'

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbenin ve terör olaylarının bastırılmasında resmi görevi olmamasına rağmen müdahele eden sivillere yargı muafiyeti getiren düzenlemenin, 15 Temmuz ve 16 Temmuz için geçerli olduğunu, bu düzenlemeye karşı çıkanların o gece millete kurşun sıkan hainlerden bir farkı olmadığını söyledi.

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Başbakan Binali Yıldırım 'Bu Düzenlemeye Karşı Çıkanların Darbecilerden Farkı Yoktur'

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbenin ve terör olaylarının bastırılmasında resmi görevi olmamasına rağmen müdahele eden sivillere yargı muafiyeti getiren düzenlemenin, 15 Temmuz ve 16 Temmuz için geçerli olduğunu, bu düzenlemeye karşı çıkanların o gece millete kurşun sıkan hainlerden bir farkı olmadığını söyledi.

31 Aralık 2017 Pazar 15:18
Başbakan Binali Yıldırım 'Bu Düzenlemeye Karşı Çıkanların Darbecilerden Farkı Yoktur'

Başbakan Binali Yıldırım 'Bu Düzenlemeye Karşı Çıkanların Darbecilerden Farkı Yoktur'

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbenin ve terör olaylarının bastırılmasında resmi görevi olmamasına rağmen müdahele eden sivillere yargı muafiyeti getiren düzenlemenin, 15 Temmuz ve 16 Temmuz için geçerli olduğunu, bu düzenlemeye karşı çıkanların o gece millete kurşun sıkan hainlerden bir farkı olmadığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Neymiş efendim, darbeye direnen vatandaşları koruyan kanun çıkardınız... Ne var bunda? Bir daha darbe olursa vatandaşlar sokağa çıkmasın mı? Memlekete sahip çıkmasın mı? Kılıçdaroğlu şunu iyi öğrenmen lazım. Meclis'i bombalamak, hükümeti alaşağı etmek, kurumları ele geçirmek isteyenlere direnmek bir görevdir, bir meşru müdafaadır.

Türk milleti de bunu en güzel şekilde yapmıştır. Ne diyor? 'Komutanın emri tartışılmaz, şartsız yerine getirilir. Eğer komutanın emrini tartışmaya açarsanız orada askerlik bitmiştir.' Kılıçdaroğlu bu normal şartlarda olan bir şey. Darbe için geçerli değil. Kanunsuz emir veren o emir ülkeyi yıkmaya yönelikse ona karşı çıkan emre uyan değil o bir kahramandır. Bu zihniyet darbeci zihniyettir.Yine bu zihniyete göre o gece amirlerinin emrini dinlemeyerek vatandaşa kurşun atmayan asker suç işlemiş oluyor. Bunlara göre öyle. Niye? Emre itaatsizlik etti. Emir ne? 'Git vatandaşlı öldür, ateş et.' O da dedi ki kardeşim ben vatandaşıma silah çekmem, kurşun atmam. Senin emrin benim için yok hükmündedir. İşte bizim yaptığımız bu kahramanları korumaktır.

Bu mesele çok açık seçiktir. Hiç kimse sağa sola çekmesin. Kamu görevlileri için aynı düzenlemeyi yapmışız. Emniyet güçleri, askerler, kamu görevlileri için yapmışız. 1,5 yıl geçmiş aynı kelimelerle darbeye karşı koyan siviller, vatandaş için de yapmışız. Orada hemen patırtı kopuyor? 1,5 senedir neredeydiniz kardeşim? Kamu görevlisi yerine sivil vatandaş diyor. Hiçbir sorun yok, hiçbir belirsizlik yok, düzeltmeyi gerektirecek bir durum da yok.O darbecilerin üzerine giden, tankların üzerine çıkan darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkardık. Buna kim itiraz ediyorsa, bizim için darbecilerden farkı yoktur, bu kadar açık söylüyorum.Böylece akılları sıra vatandaş bir daha darbe işiyle falan hiç ilgilenmesin, karışmasın, darbecilerin ekmeğine yağ sürülsün. 81 milyon vatandaşımızın hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız, yağma yok." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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