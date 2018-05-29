Başbakan Binali Yıldırım: 5 Bin Kişiye İş İmkanı Sağlanacak

AK Parti Genel Başkan Vekili Başbakan Binali Yıldırım, Siirt Kent Meydanı'ndaki seçim mitinginde konuştu. Türkiye'nin gündeminden terörün çıktığını söyleyen Yıldırım, dağa çıkışların bittiğini, söyledi.

Binali Yıldırım, "Bu alçak örgüt en büyük zararı kime verdi? Evlatlarımızı katil yapanlar, kalem tutması gereken ellere silah verenlerden hesap sorma vakti geldi. 24 Haziran'da bunlara hakettikleri dersi verecek miyiz? Terörün can evinden vurduğu analarımızın acıları dinsin istiyorum. Başbakan olduğumda söylediğim ilk şey, terörü bu milletin gündeminden çıkaracağız dedim. Hamdolsun terör bugün Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır. Mesele vallahi de billahi de Kürt meselesi değil, mesele Türkiye'nin güçlenerek büyümesini geciktirme, mesele Türk insanının zenginliğinin, her alanda gelişmesinin hazmedilememesi. Kudüs'ün Filistin'in yanındayız. Bugün aynı coğrafyada zulümler ve direniş var. Direniş var, şehitler var." ifadelerini kullandı.

Siirt'te 5 milyar liralık bir yatırım olduğunu, Bakır işleme fabrikası kurulacağını ve burada 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacağını söyleyen Yıldırım , muhalefeti aşırı vaatler verdiklerini söyleyerek eleştirdi. Yıldırım, "Siirtli kimin icraat yaptığını biliyor. Siirt 24 Haziran'a hazır mısın?" dedi.