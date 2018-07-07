Başbakan Açıkladı: İhraç ve İade KHK'sı Neden Yayımlanmadı?

Yeni KHK'nın uzaması ile ilgili başbakan'dan açıklama geldi.

Binali Yıldırım, AK Parti'nin seçimden sonraki ilk TBMM Grup Toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada "Sizin göreviniz pazartesi itibariyle bitiyor değil mi?" sorusu üzerine, "Benim görevim, Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz Pazartesi günü yemin ettiği anda bitiyor." ifadelerini kullandı.

"Sonraki göreviniz ne olacak?" şeklinde basın mensuplarının yönlendirdiği sorusuna Yıldırım, "Onu nereden bileyim." karşılığını verdi.

Başbakan Yıldırım, "Yeni KHK'nin bugün çıkıp çıkmayacağı" ile ilgili soru üzerine, "Çalışmalar devam ediyor, uzadıbiraz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Bugün bekleyelim mi?" sorusuna ise Yıldırım, "Bakalım." yanıtını verdi.

Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanı dün, 'partili bakan olmayacak' dedi, bugün ise 'olabilir' dedi. Ne değişti?" sorusunu yanıtlarken, "Bilmiyorum, O Cumhurbaşkanımızın takdiri." ifadesini kullandı.

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