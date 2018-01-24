Başbakan Açıkladı '214 Hedef İmha Edildi'

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Nijer Başbakanı Brifi Rafini ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada TSK'nın Suriyedeki bölücü terör unsurlarını temizleme amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, şimdiye kadar 214 hedefin başarıyla vurulduğu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Nijer'in de benzer terör tehditleri yaşadığını söyleyen Yıldırım, Nijer hükümetine terörle mücadele konusunda desteğin devam edeceğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin Suriye'deki DAEŞ ve PYD/PKK tehditinin sonlandırılması için son terörist yok edilinceye kadar mücadelesini sürdüreceğini belirttiği konuşmasında, "Terörün her türlüsü ile amansız bir mücadele veriyoruz. Afrin'e başlattığımız operasyonun amacı da Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve bölgede terör oluşumlarına son verecek, orada yaşayan kardeşlerimiz üzerindeki zulmü kaldıracak, ayrıca Afrin'den ülkemize saldırılarının önüne geçecek ve ülkemizin, sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak amacıyla operasyon başladı. Şu ana kadar planlandığı gibi devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir.

Alanda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Bundan sonra ne olacak diye sorarsanız, bölgenin terörden PKK, YPG, PYD bunlar aynı terör örgütü ve DEAŞ'tan tam anlamıyla temizleninceye kadar ülkemize yönelik hiçbir silahlı tehdidin kalmayacağı anlaşılmayıncaya kadar planlandığı gibi gidiyor." ifadelerini kullandı.

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