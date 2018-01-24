Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Başbakan Açıkladı '214 Hedef İmha Edildi'

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Nijer Başbakanı Brifi Rafini ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada TSK'nın Suriyedeki bölücü terör unsurlarını temizleme amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, şimdiye kadar 214 hedefin başarıyla vurulduğu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

banner396

Başbakan Açıkladı '214 Hedef İmha Edildi'

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Nijer Başbakanı Brifi Rafini ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada TSK'nın Suriyedeki bölücü terör unsurlarını temizleme amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, şimdiye kadar 214 hedefin başarıyla vurulduğu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:00
Başbakan Açıkladı '214 Hedef İmha Edildi'

Başbakan Açıkladı '214 Hedef İmha Edildi'

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Nijer Başbakanı Brifi Rafini ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada TSK'nın Suriyedeki bölücü terör unsurlarını temizleme amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, şimdiye kadar 214 hedefin başarıyla vurulduğu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Nijer'in de benzer terör tehditleri yaşadığını söyleyen Yıldırım, Nijer hükümetine terörle mücadele konusunda desteğin devam edeceğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin Suriye'deki DAEŞ ve PYD/PKK tehditinin sonlandırılması için son terörist yok edilinceye kadar mücadelesini sürdüreceğini belirttiği konuşmasında, "Terörün her türlüsü ile amansız bir mücadele veriyoruz. Afrin'e başlattığımız operasyonun amacı da Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve bölgede terör oluşumlarına son verecek, orada yaşayan kardeşlerimiz üzerindeki zulmü kaldıracak, ayrıca Afrin'den ülkemize saldırılarının önüne geçecek ve ülkemizin, sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak amacıyla operasyon başladı. Şu ana kadar planlandığı gibi devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir.

Alanda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Bundan sonra ne olacak diye sorarsanız, bölgenin terörden PKK, YPG, PYD bunlar aynı terör örgütü ve DEAŞ'tan tam anlamıyla temizleninceye kadar ülkemize yönelik hiçbir silahlı tehdidin kalmayacağı anlaşılmayıncaya kadar planlandığı gibi gidiyor." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.01.2018 15:06
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımBaşbakan Binali Yıldırım Afrin HarekatıAfrin Zeytin Dalı Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kilis'te Camiye Roketli Saldırı: Yaralılar Var !
Kilis'te Camiye Roketli Saldırı: Yaralılar Var !
Son Dakik: Afrin'de Öldürülen Terörist Sayısı Açıklandı
Son Dakik: Afrin'de Öldürülen Terörist Sayısı Açıklandı
Afrin'den Son Dakika Haberi: Teröristler Karakola Saldırdı
Afrin'den Son Dakika Haberi: Teröristler Karakola Saldırdı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim