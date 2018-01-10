Başakşehir'de Velileri Ayaklandıran İddia 'Falçatayı Çekip, Ben Psikopatım...'

İstanbul Başakşehir'deki bir okulda öğretmenin, ders sırasında tuvalete gitmek için sınıftan çıkmak isteyen öğrencilere 'falçata' gösterdiği ve tehdit ettiği öne süürüldü. Öğrencilerin haber vermesi üzerine okula önce veliler daha sonra polis geldi.

Öğle saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehit Polis Mustafa Erdoğan Orta Okulunda okuyan bazı öğrenciler Türkçe dersi sırasında tuvalete gitmek için öğretmenleri R.C.'den izin istediler. Fakat iddialara göre öğretmen öğrencileri falçata göstererek tehdit etti. Bunun üzerine öğrenciler okul müdürüne giderek durumu bildirdi. Bazı öğrenciler de ailelerine haber verdi.

Öğrenci velilerinden Zülfü S. "Türkçe öğretmeninden çocuklar tuvalete gitmek için izin istiyor. Öğretmen izin vermiyor. Daha sonra çocuklara bıçak gösteriyor. Bıçağı alıp elinde aşikar bir şekilde gösteriyor. Ondan sonra diğer çocuk da aynı şekilde 'hocam tuvalete gidebilir miyim?' diyor. O çocuğa da bıçak gösteriyor. Ve çocuklar da 'Hocam ne oluyor. Psikopat mısınız?' diyor. 'Evet ben psikopatım. Siz beni bu hale getirdiniz' diyor. Biz çocuklarımızı okula gönderiyoruz ki çocuklarımız okusun eğitim alsın diye. Bu öğretmen çocuklarımıza bıçak çekiyor. Şu anda çocuğumu da aldım. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gidiyorum. Kendisinden şikayetçi olacağım" dedi. İddiaların odak noktasındaki öğretmen okul müdürüyle görüştükten sonra okuldan gizlice ayrıldı.

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