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Bartın'da Korkunç Kaza! 6 Kişi Yaralandı

Bartın'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı.

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Bartın'da Korkunç Kaza! 6 Kişi Yaralandı

Bartın'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 20:58
Bartın'da Korkunç Kaza! 6 Kişi Yaralandı

Bartın'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre Amasra'dan Bartın'a giden Erol Can isimli 39 yaşındaki vatandaşın idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Uğurlar köyü mevkiinde bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazada , sürücü Can ile araçtaki 12 yaşındaki B.C. , 34 yaşındaki T.C., 16 yaşındaki B.C., 10 yaşındaki M.C. ve 12 yaşındaki İ.F.G yaralandı.

Yaralılar , sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.

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