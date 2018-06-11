Bartın'da Korkunç Kaza! 6 Kişi Yaralandı

Bartın'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre Amasra'dan Bartın'a giden Erol Can isimli 39 yaşındaki vatandaşın idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Uğurlar köyü mevkiinde bariyerleri aşarak şarampole devrildi.
Kazada , sürücü Can ile araçtaki 12 yaşındaki B.C. , 34 yaşındaki T.C., 16 yaşındaki B.C., 10 yaşındaki M.C. ve 12 yaşındaki İ.F.G yaralandı.
Yaralılar , sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.
KPSSCAFE - ANKARA