Bartın Belediyesi'ne Cankurtaran Alınacak

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl Müdürlüğümüzden, Hizmet Merkezlerimizden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Başvuranların kuraya katılmaları için işveren tarafından ayrıca davet yapılmayacaktır. - işgücü taleplerine şartları uyan ve müracaatları kabul edilenlerin tamamı noter huzurunda kura çekimi için işverene gönderilir. - Kuraya tabi taleplerde ise durumu talep şartlarına uygun olan önceliklilerin tamamı kura çekilmek üzere, isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte, ayrı bir liste halinde kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir. - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - İşyerine ismi bildirilen ve kura sonucu talep sayısının 3 katı oranında belirlenen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. -Kamu kurum ve kuruluşlarının İlçe,İl veya Bölge düzeyinde yayımlanan geçici işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Başvuru süresi içerisinde adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların ilgili işgücü taleplerine başvuruları kabul edilmeyecektir.***Cankurtaran mesleğinde Gümüş Cankurtaran belgeli geçici statüde (3 ay 15 gün) çalıştırılmak üzere 7 kişi alınacaktır. 7 Haziran 2018 tarihi saat: 14:00'da Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde kura çekilecektir.***