Barış Pınarı Harekatı'ndan sıcak görüntü! Keskin nişancı YPG'li teröristi böyle avladı

Türk silahlı Kuvvetleri'nin, terör unsurlarının temizlenmesi için Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı tüz hızıyla devam ediyor. Son alınan bilgilere göre, 415 YPG/PKK'lı terörist öldürülürken, 18 köy teröristlerden temizlendi.

BOŞLUĞA BAKAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekat kapsamında öldürülen bir YPG'li teröristin ise vurulma anları ortaya çıktı. Görüntülerde bir evin çatısında boşluğa bakan YPG'li terörist keskin nişancı Türk askeri tarafından öldürüldü.