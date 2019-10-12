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Barış Pınarı Harekatı'ndan sıcak görüntü! Keskin nişancı YPG'li teröristi böyle avladı

Son dakika haberine göre Barış Pınarı Harekatı kapsamında keskin nişancı Türk askerinin YPG'li bir teröristi vurduğu görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...

Barış Pınarı Harekatı'ndan sıcak görüntü! Keskin nişancı YPG'li teröristi böyle avladı

Son dakika haberine göre Barış Pınarı Harekatı kapsamında keskin nişancı Türk askerinin YPG'li bir teröristi vurduğu görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...

12 Ekim 2019 Cumartesi 13:08
Barış Pınarı Harekatı'ndan sıcak görüntü! Keskin nişancı YPG'li teröristi böyle avladı

Türk silahlı Kuvvetleri'nin, terör unsurlarının temizlenmesi için Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı tüz hızıyla devam ediyor. Son alınan bilgilere göre, 415 YPG/PKK'lı terörist öldürülürken, 18 köy teröristlerden temizlendi.

BOŞLUĞA BAKAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekat kapsamında öldürülen bir YPG'li teröristin ise vurulma anları ortaya çıktı. Görüntülerde bir evin çatısında boşluğa bakan YPG'li terörist keskin nişancı Türk askeri tarafından öldürüldü.

Son Güncelleme: 13.10.2019 07:31
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Emre 21 saat önce

Helal be Koç yiğitler

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dürbününe sağlık 19 saat önce

Cehennem de bol odunlar

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