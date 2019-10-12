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Barış Pınarı Harekatı'nda JÖH-PÖH temizliği başlıyor

Afrin ve Fırat Kalkanı operasyonlarından tecrübeli Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri operasyonun ilerleyen safhalarında sahaya inecek.

Barış Pınarı Harekatı'nda JÖH-PÖH temizliği başlıyor

Afrin ve Fırat Kalkanı operasyonlarından tecrübeli Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri operasyonun ilerleyen safhalarında sahaya inecek.

12 Ekim 2019 Cumartesi 12:31
Barış Pınarı Harekatı'nda JÖH-PÖH temizliği başlıyor

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı beklenenden daha hızlı ilerlerken, harekâtın büyük bir kısmının meskûn mahallerde icra edileceği belirtiliyor. Bu kapsamda Afrin ve Fırat Kalkanı operasyonlarından deneyimli Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri operasyonun ilerleyen safhalarında sahaya inecek. Şehir içinde yapılacak operasyonların sivil zayiat olmaması için yavaş ilerleyeceği belirtilirken; cadde, sokak, mahalle ve bahçeler adım adım taranacak.

Türkiye Gazetesi

Son Güncelleme: 12.10.2019 12:32
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