Barış Pınarı Harekatı'nda beşinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı beşinci gününde devam ediyor.

Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Büyük mutabakat sağlandı, Hazine hazır, beklemede kalın

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de M-4 karayolunda ve tüm Tel Abyad'da kontrol sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En batıdan en doğuya, bunlar terk edene kadar operasyon devam edecek

Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçti

BM: Barış Pınarı Harekatı sırasında 130 bin sivil göç etmek zorunda kaldı

SDG ve Suriye Gözlemevi'nden IŞİD'liler kamplardan kaçıyor iddiaları

Milli Suriye Ordusu, Suluk beldesini SDG'den aldı

Milli Savunma Bakanlığı: SDG'nin kayıpları 480

Trump: Kürtler çekilme eğiliminde

İtalya Dışişleri Bakanı: Tüm AB ülkelerinin Türkiye'ye silah satışının durdurmasını isteyeceğim

Barış Pınarı Harekatı'nda dakika dakika son gelişmeler:

Trump'tan yaptırım açıklaması: Büyük mutabakat sağlandı, Hazine hazır, beklemede kalın

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında Türkiye'ye 'güçlü' yaptırımlar uygulanması konusunda 'büyük bir mutabakat' sağlandığını, Hazine Bakanlığı'nın harekete geçmeye hazır olduğunu yazdı. Trump, Türkiye'nin bunu istemediğini vurgularken "beklemede kalın!" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de M-4 karayolunda ve tüm Tel Abyad'da kontrol sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunda kontrolün sağlandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, Tel Abyad ilçe merkezinin de tamamında kontrolün ele alındığı belirtti.

Erdoğan: En batıdan en doğuya, bunlar terk edene kadar operasyon devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın sınırlarını "30-35 kilometre derinlikte, en batıdan en doğuya, bunlar burayı terk edene kadar devam edecek" sözleriyle çizdi.

Erdoğan, ayrıca Resulayn'ın alındığını, Tel Abyad'ın ise kuşatıldığını duyurdu.

Tel Abyad'ın batısı ve 42 köy TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köyün yanı sıra Tel Abyad'ın batısını da kontrolünü SDG'den aldı

9 Ekim'de başlayan harekatta, pazar günü itibariyle toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun eline geçti.

BM: Barış Pınarı Harekatı sırasında 130 bin sivil göç etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde çarşamba günü başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında 130 bin kişinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), çatışma bölgesindeki 400 bin sivilin de yakın dönemde yardım ve korunmaya ihtiyaç duyacağı konusunda uyardı.

SDG ve Suriye Gözlemevi'nden IŞİD'liler kamplardan kaçıyor iddiaları

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Tel Abyad yakınlarında IŞİD'lilerin tutulduğu bir kamptan 100 kadar kadın ve çocuğun kaçtığını duyurdu. Suriye Demokratik Güçleri ise IŞİD'le bağlantılı 785 yabancının kamptan firar ettiğini öne sürdü.

Suluk beldesi SDG'den alındı

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, Türkiye'nin düzenlediği harekat kapsamında askerler ve Milli Suriye ordusu tarafından ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu askerlerinin kontrolü sağladıktan sonra arama tarama faaliyeti yaptığı duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı: Rasulayn kontrol altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı: SDG'nin kayıpları 480

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda SDG kayıplarının 480 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabında, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." ifadesi kullanıldı.

Trump: Kürtler çekilme eğiliminde

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suriye'de çekilme kararını bir kez daha savunurken "Kürtler çekilme eğilimde" açıklamasında bulundu.

Trump, "Kürtler Türkiye sınırı boyunca 30 kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey. Uçağınız yoksa savaş uçağı olan bir gücü yenmek çok zor. Bırakın onların (Türklerin) sınırları onların olsun." diye konuştu.

"IŞİD'i bitirdik, işimizi yaptık ve şimdi geri dönüyoruz" ifadesinde bulunan Trump, "Kendi sınırımızı koruyamazken askerimizi Türkiye Suriye sınırında 50 yıl daha tutmamalıyız." dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı: Tüm AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışını durdurmalı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı sebebiyle pazartesi günü tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Türkiye'ye silah satışını durdurmalarını isteyeceğini duyurdu.

Çarşamba gününden bu yana Fransa, Almanya, Finlandiya, Hollanda ve Norveç Türkiye'ye yaptığı silah ihracatını askıya aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Arap Ligi Genel Sekreterinin suçlaması Arap dünyasına ihanettir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Arap Birliği olağanüstü toplantısında Barış Pınarı Harekatı'nın 'işgal ve egemenliğe saldırı' olarak nitelendirilmesi hakkında, "Arap Ligi Genel Sekreteri'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden bir terör örgütü yerine ülkemizi işgalci olarak suçlaması, bu örgütün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı hakkındaki açıklamalarını kınadı.

Oktay, "Barış Pınarı Harekatı'nın bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye’de verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır. Akıncı’nın cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum" ifadesinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medyada yayınladığı mesajda, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak:Euronews