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Barış Pınarı Harekatı ismi nasıl verildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı

Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın adının nasıl verildiğine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları toplantısında anlattı.

Barış Pınarı Harekatı ismi nasıl verildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı

Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın adının nasıl verildiğine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları toplantısında anlattı.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:10
Barış Pınarı Harekatı ismi nasıl verildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı

Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın adının nasıl verildiğine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları toplantısında anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyona verilen Barış Pınarı Harekatı adının nasıl belirlendiğini de ilk kez anlattı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın isminin rastgele belirlenmediğini kaydederek, "Harekatımızın adını Barış Pınarı olarak belirlerken rastgele bir tercihte bulunmadık. Biz terör örgütünü bölgeden kazıyarak Suriye'de gerçek anlamda barışı tesis etmek üzere bu adımı attık. Bizim sınır Suriye tarafında hep pınarlarla doludur. İşte o pınarlardan hareketle biz bunun adını Barış Pınarı Harekatı koyduk." diye konuştu.

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